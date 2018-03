André Ещенко

TARASOVKA /la région de Moscou/ 3 mars. /TASS/. L’annulation du match de 1/4 de finale de la Coupe de Russie de football entre « Spartacus » et « les Ailes de Conseils » d’aider les rouge et blanc à la prochaine réunion de la « Locomotive ». À propos de cette conférence de presse a déclaré le défenseur de « Spartacus » André Ещенко.

Le jeu 21-ème tour du championnat de Russie entre « Spartacus » et « Locomotive » aura lieu dimanche au stade des chemins de fer – Arena ». Finale de la Coupe de la Russie entre les « Ailes de Conseils » et « Spartacus » devait avoir lieu mercredi à Samara, mais a été déplacé à cause du froid glacial.

« Je ne sais pas comment il était possible de jouer au moins 15, mais, en principe, nous étions prêts à entrer sur le terrain. Nous avons tranquillement se préparer pour le match de demain, malgré toutes les déclarations dans la presse. L’annulation d’un match à Samara, est allée à la faveur de la « Agattuso, bien sûr, on ne peut pas jouer à un tel temps. Quant à la « Locomotive », il est bien joue dans le Championnat d’Europe et le championnat de la Russie, mais nous avons nos avantages, nous montrerons notre football et nous ferons tout pour gagner les trois points », a déclaré Ещенко.

« Dans les matches restants, nous devons donner de la force dans le championnat et de la Coupe du pays. Demain sera un match très important du point de vue du classement, en plus c’est un derby, donc le jeu avec le « Moteur » – l’un des plus importants de la saison », a ajouté le joueur.

Aussi, 34 ans, le défenseur a parlé du temps, réalisée sous la direction de l’entraîneur-chef de la « Locomotive » de Yuri Séminaires dans махачкалинском « Anji », et à moscou « Dynamo ». « Mucosal bien capable de motiver, le processus il est basé sur la fonctionnelle de la préparation. Il a toujours exprimé avec émotion », a déclaré Ещенко.

« Spartacus » après 20 tours occupe la quatrième place dans le championnat de Russie, en achevant 37 points, « Locomotive » est premier avec 45 points.