Еслямова nommé la meilleure actrice au festival de Cannes pour son rôle dans le film Дворцевого « Ike »

CANNES (France), le 19 mai. /TASS/. L’actrice Самал Еслямова reçu le prix pour la meilleure actrice au 71e Festival du film de cannes. La récompense lui a été décerné pour le rôle principal dans le film « Ike » russe réalisateur Sergei Дворцевого, a annoncé samedi le jury international de la compétition.

En recevant son prix, l’actrice, essayer de retenir mes larmes, a exprimé la gratitude de l’administrateur. « Serge, merci beaucoup. C’est un grand honneur », a – t-elle.

Sociale drame Дворцевого raconte l’histoire d’une jeune clandestine migrantes du Kirghizstan – Aiki, dont le rôle joue Еслямова. Une jeune fille vous devez renoncer à votre propre nouveau-né, de l’enfant et tenter de survivre dans les cruelles réalités moderne de Moscou.

Le film « Ike », réalisé avec le soutien du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE, est l’un des deux représentants de la Russie en compétition 71-ème édition du festival de Cannes. Avec elle la « palme d’Or » de la lutte mène un film de Cyril Серебренникова « Été ».

Meilleur acteur

L’acteur italien Marcello Fonte a reçu le prix du meilleur acteur à l’issue du festival de cannes.

Fonte son premier rôle dans le drame de Matteo Garrone « Догмэн » (Dogman). Le héros du film – un modeste propriétaire d’un salon de coiffure canine dans la province italienne, приторговывающий de la drogue. Relations amicales avec les criminels du type qui leur брутальностью intimide tout le quartier, détruit la réputation de « собачника » et met lui-même sur le bord de la vie et de la mort.

Meilleur réalisateur

Le réalisateur polonais Paul Павликовский a reçu au festival prix de la meilleure mise en scène.

Le cinéaste a été marquée par le mélodrame, la « guerre Froide » (Zimna wojna). Au centre de l’intrigue, une histoire d’amour d’un musicien et un chanteur sur fond d’aggravation de la guerre froide entre l’Occident et les pays socialistes.

Павликовский a été primé au festival de Cannes pour la première fois. Auparavant, il a conquis un certain nombre d’autres internationaux prestigieux prix de cinma, y compris le « Oscar ». Le lauréat de la престижнейшей du prix américain, il est devenu en 2015, en noir et blanc dramatique du film « Ida » (Ida), qui a gagné dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ».

Le meilleur scénario

Prix du meilleur scénario reçu immédiatement les deux tableaux.

L’un des lauréats est devenu l’italienne Alice Rohrwacher pour le travail sur le film « Happy Lazare » (Lazzaro felice). Le personnage principal – un garçon de la petite italienne du village. Le jeune homme travaille dans un village local aristocratique famille et de se rapprocher de l’un des enfants d’une riche famille.

Avec elle, la récompense est attribuée au film « Trois personnes » (Se rokh) déshonoré réalisateur iranien Jafar Panahi, jouissant d’une large reconnaissance à l’Ouest, mais placé sous résidence surveillée chez lui à cause des accusations d’антиправительственной des activités qui ne l’empêche pas de faire des films. Au centre de l’intrigue – une histoire de la célèbre iranienne, l’actrice vient d’une lettre demandant de l’aide, et elle s’adresse à la Panahi, avec qui, ensemble, ils partent à la recherche de l’auteur de l’épître. Au-dessus de cette bande, il a travaillé comme réalisateur et scénariste.

« La caméra d’or

Un film belge réalisé par Lucas Донта « Fille » (Girl) a reçu le prix de la caméra d’Or.

Au centre de l’intrigue de la peinture – histoire de 15 ans трансгендере, qui s’entraîne pour devenir danseuse de ballet. Selon le réalisateur, le scénario est basé sur des événements réels. Comme l’a noté le chef du jury d’Ursula Meier, le modèle « impressionné par le courage et artistique de la force ».

Un film flamand de Донта participé au programme « un certain regard » – le deuxième au festival de Cannes. La peinture plus tôt le samedi a également été marquée par le prix de l’association Internationale des critiques de cinéma de FIPRESCI.

Prix de la caméra d’Or au Festival de cannes, est décerné à des cinéastes débutants pour leur premier long métrage artistique de la bande. La récompense peut obtenir de l’un des films inclus dans la sélection officielle, notamment les et de non-concurrence de la peinture, ainsi que de la pellicule à partir d’un certain regard ». Cette année la récompense prétendaient 19 premiers films.

Prix du jury

La cinéaste libanaise Nadine Лабаки a reçu le prix du jury à l’issue du festival.

Les récompenses Лабаки honorée pour le film « Capharnaüm » (Capharnaum). Les protagonistes d’un drame social – libanais enfants, de violences de la part des parents dans déchiré par les problèmes sociaux moderne de Beyrouth. L’image affecte un ensemble complexe de problèmes moderne du moyen-orient de la société – l’afflux des réfugiés, de l’immigration illégale, de la violence familiale sur les enfants.

« Je ne sais pas quelle est la solution à ces problèmes. Je n’en ai pas. Moi-même, je ne pourrai pas sauver ces enfants, mais je voudrais vous inviter à réfléchir, car une enfance misérable apporte les malheurs de ce monde, et nous devons réfléchir à comment résoudre ce problème », dit – Лабаки, recevant le prix.

Auparavant, « Capharnaüm » a remporté le Cannet prix du jury Oecuménique, qui a décerné au film son premier prix.

Un prix spécial

Le cinéaste Jean-Luc Godard, qui a présenté à Cannes en compétition son nouveau film, « l’Image et la parole » (Le Livre d’image), reçu « Une Palme » – prix spécial du festival présente.

Expérimentale de l’image de 87 ans, Godard бессюжетный un film en cinq parties, qui représente le découpage d’images à partir de différents films le réalisateur lui-même, ainsi que des extraits de classiques bandes du cinéma mondial.

Ce qui se passe sur l’écran sort de l’écran est accompagné d’un commentaire qui prononce lui-même Godard. Selon l’idée, le film est une méditation sur le thème de la guerre, de la vie et de la mort, les bouleversements public.

Jean-Luc Godard, l’un des fondateurs de la « nouvelle vague » dans le cinéma français des années 1950 et 1960. En 2018 le cadre de ses peintures « Pierrot le Fou » (Pierrot le Fou, 1965) décorait officielle de l’affiche du festival de Cannes, y compris une grande affiche traditionnellement вывешиваемый sur la façade du Palais des festivals sur la Croisette.

71-ème édition du festival de Cannes s’est déroulé sur la côte d’Azur du 8 au 19 mai. En compétition, c’était le 21 film.