Est décédée le leader du groupe de rock The Cranberries Dolores O’Riordan

Dolores O’Riordan lors d’un discours à Frauenfeld, Suisse, 2000

© AP photo/Arno Balzarini

Le pape Jean-Paul II se félicite de la chanteuse irlandaise du groupe The Cranberries Dolores O’Риордана au Vatican, 2001

© REUTERS/Vatican

Dolores O’Riordan, 2007

© EPA/TRACEY NEARMY

Dolores O’Riordan avec une récompense Border Breakers Awards 2008 à Cannes, France, 2008

© REUTERS/Gilbert Tourte

Dolores O’Riordan agit sur la scène lors d’un concert à Lublin, en Pologne, en 2016

© EPA/WOJCIECH PACEWICZ

La performance du groupe The Cranberries sur la scène du Moon Palace Arena à Cancun, au Mexique, en 2017

© EPA/ALONSO CUPUL

TASS, le 15 janvier. Le leader irlandais du groupe de rock The Cranberries Dolores O’Riordan est décédée à l’âge de 46 ans. Sur cela a communiqu l’édition britannique du Daily Mail, citant une déclaration commune des représentants de la chanteuse.

« La chanteuse Dolores O’Riordan est décédée subitement à Londres aujourd’hui, elle avait 46 ans. Elle était à Londres pour une courte session d’enregistrement, et récemment, elle avait un mauvais état de santé. Actuellement aucune données n’est pas. Les membres de la famille sous le choc de ce nouvelles et a demandé de ne pas les déranger dans ce moment difficile », indique le Daily Mail, le texte de la déclaration.

« Nous sommes tous très très aimé. J’étais déprimé, ayant entendu aujourd’hui qu’il est si tôt nous a quitté », – cite l’ami de la famille O’Riordan Liam Mcnamara irlandaise version de l’édition britannique Mirror.

Dolores O’Riordan a été la chanteuse du groupe de rock The Cranberries depuis 1990. En 1994, le groupe a enregistré une chanson Zombie, прославившую collectif et recevant en 1995, la récompense MTV Europe Music Awards dans la catégorie « Meilleure chanson ». Le dernier album du groupe intitulé « Something Else » est sorti le 28 avril 2017.

