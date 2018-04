Est morte de l’artiste émérite de la Russie Angelica Волчкова

Angelica Волчкова

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. L’actrice principale du théâtre de moscou « l’École moderne de la pièce », l’artiste émérite de la Russie Angelica Волчкова est décédée dans la nuit de Pâques, les après la grave maladie de 48 m année de vie. À propos de ce dimanche, a rapporté TASS le service de presse de ce théâtre.

« Angelica Волчкова est décédée après une longue maladie, elle avait 47 ans. Elle était très jeune et très talentueuse. Extraordinairement beau et aussi intelligente. Elle était la bonté, plein d’amour et de lumière », – a dit l’interlocuteur de l’agence.

Les adieux avec Angelika Волчковой aura lieu le 10 avril au théâtre de « l’École moderne de la pièce ». Selon la décision des parents, l’actrice sera enterrée dans la patrie de Penza.

« Le 11 avril sur la scène de « l’École moderne de la pièce » sera présenté le spectacle « le Manteau/Manteau » de Gogol. Nous avons consacré cette performance de la mémoire de l’artiste du peuple de la fédération de RUSSIE de l’Alberta Филозова, avait quitté ce monde le 11 avril 2016. Nous attachons également Anjelike Волчковой, qui a joué le premier rôle féminin de cette pièce. C’était la dernière de son rôle », a rapporté le service de presse du théâtre.

Angelica Волчкова est née le 10 septembre 1970. Il est diplômé de Саратовскую la conservatoire d’etat et l’institut national de la cinématographie. Sergei Gerasimov (atelier de Marlena Hutsiev et Joseph Райхельгауза). Depuis 1995, était une actrice du théâtre de moscou de « l’École moderne de la pièce » sous la direction de Joseph Райхельгауза. Reçu le titre méritée artiste de la Russie.