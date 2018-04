Est morte l’artiste du peuple de la Géorgie Leila Abashidze

TBILISSI, le 8 avril. /TASS/. Le réalisateur et l’artiste du peuple de la Géorgie Leila Abashidze est décédée à Tbilissi de 89 ans. Sur cela a communiqu National de cinéma de la Géorgie.

Comme indiqué dans les deux derniers mois Abashidze était à l’hôpital, où passait le cours de traitement. « La mort de Leila Abashidze est une grande perte pour la culture de la Géorgie, elle a apporté une énorme contribution au développement de l’art cinématographique, son travail a été bien connu en dehors de la Géorgie », a déclaré à un journaliste de l’TASS le représentant du centre.

Leila Mikhaïlovna est née à Tbilissi, 1 août 1929. À partir de 1941, quand elle avait 13 ans, elle a joué dans le film. En 1951, diplômée de l’Institut d’acteur de la faculté de Tbilissi, de l’institut de théâtre de nom de Shota Rustaveli, a joué environ 40 comiques et dramatiques des rôles.

Les fans se souviennent de ses rôles dans les films « Каджана » (1941), « le sentier d’Or » (1945), »le Printemps dans Сакене » (1951), « Keto et Kote » (1953), « la Libellule » (1954), « Maya de Цхнети » (1958), « la Loi des montagnes » (1965), » Droite du grand maître » (1969), le Présent тбилисец » (1976), « Tiflis et Paris » (1981), »le Voyage d’un jeune compositeur » (1985). Il a été le lauréat de l’ensemble de l’Union du festival du film de 1968 dans la catégorie « Prix de l’acteur le travail » et l’ensemble de l’Union du festival du film de 1972 dans la catégorie « Prix de la mise en scène ».

En 2009, à Tbilissi, près du cinéma le nom de l’avenue Roustaveli, a été ouvert nominative star Abashidze, en 2010, elle a reçu le titre Honorifique de la citoyenne Tbilissi ».