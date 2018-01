État des ponts et viaducs à Bruxelles: Pascal Smet rassure mais l’opposition pointe les négligences

Les ponts et les tunnels bruxellois, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, ces dernières années. De leur état inquiétant surtout. Suite à la commission tunnels, ils ont été passés à la loupe.

Justement, le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet a livré lundi les résultats de cette inspection au Parlement. Et il s’est voulu rassurant.

Chaque ouvrage d’art a désormais sa carte d’identité, des détails sur son état, dit-il. Un travail important puisque l’on parle d’une centaine d’ouvrages d’art en tout sur le territoire de la Région bruxelloise.

Deux ouvrages « dangereux »

Sur les 92 viaducs et ponts, deux sont donc considérés comme dangereux. Il s’agit de celui de la Petite Ile à Anderlecht (d’ailleurs interdit depuis trois ans) et d’une rampe du Pont Van Praet, sous surveillance. Avec le viaduc Herrmann-Debroux, ils nécessitent des interventions urgentes.

Plus globalement, plus de la moitié des ponts doivent être rénovés. Le ministre Smet a d’ailleurs présenté un plan de ce chantier : les entretiens et rénovations sont programmés. En tout, entre 2018 et 2021, cela représente un budget de 24 millions d’euros. Et à cette somme, il faut aussi rajouter les nouvelles réalisations. Soit 20 millions de plus, environ.

« On a frôlé la catastrophe pendant dix ans ! »

Pour le chef de file de l’opposition MR, Vincent Dewolf, ce rapport confirme à quel point les autorités avaient été jusqu’ici négligentes. « Heureusement, rien de grave ne s’est passé mais on a frôlé la catastrophe à Bruxelles pendant dix ans ! Par défaut d’entretien. Aujourd’hui, cela coûte terriblement cher. Or, cela aurait pu être évité si un entretien normal avait été fait. Pour moi, il y a une grosse responsabilité politique ; mais le ministre l’a dit : « Moi, je ne suis pas historien ! Ce qui s’est passé avant moi, cela ne m’intéressa pas ! » Je trouve que c’est une réponse particulièrement indigente. »