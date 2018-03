Etats-Unis: 1 adolescent sur 4 affirme avoir déjà reçu un texto à caractère sexuel

Une jeune fille tenant son smartphone dans les mains (illustration) –

Selon une étude menée par l’American Medical Association, un quart des jeunes Américains âgés de 11 à 18 ans a déjà reçu un message, une image ou une vidéo sexuellement explicite sur leur téléphone portable.

De plus en plus équipés de smartphones, les adolescents américains sont de plus en plus nombreux à s’échanger des sextos (message à caractère sexuel), rapporte le Washington Post citant une étude publiée cette semaine dans le journal de l’American Medical Association. 25% des jeunes âgés de 11 à 18 ans déclarent avoir déjà reçu un tel message, tandis que près de 15% affirment en avoir déjà envoyé un, conclut cette enquête rassemblant plusieurs sondages menés auprès de 100.000 individus.

Un comportement jugé « potentiellement normal »

Rien d’alarmant pour les chercheurs qui évoquent un comportement « potentiellement normal », composante du développement sexuel des adolescents. Les seuls indicateurs qui semblent inquiéter les auteurs de cette étude sont le pourcentage de jeunes qui affirment avoir envoyé un sexto sans avoir le consentement de leur destinataire (12%) et celui des adolescents qui estiment qu’un message à caractère sexuel les concernant a déjà été envoyé à un tiers sans leur accord (8,5%).

« Si les deux adolescents sont consentants alors ces comportements ne révèlent pas de problème psychologique. En revanche, si cela est fait sans l’accord de l’autre ou sous la contrainte, alors c’est là que l’on peut observer des problèmes de santé mentale », a expliqué à CNN Jeff Temple, professeur de psychiatrie à l’Université du Texas et co-auteur de cette étude.

Rappelant que l’échange de photos nues en-dessous de 18 ans est illégal aux Etats-Unis, les chercheurs estiment que les ressources mobilisées pour criminaliser les sextos devraient être réattribuées au développement de programmes éducatifs sur l’identité digitale et les rapports humains sains.