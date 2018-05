Etats-Unis: 3 squelettes de femmes découverts dans un immeuble de Washington

Des policiers à Washington (photo d’illustration). –

Brendan Smialowski / AFP

Les ossements ont été découverts à l’occasion de travaux dans un immeuble de la capitale américaine. Aucun suspect n’a été identifié.

Trois femmes dont les squelettes ont été découverts fin avril lors de travaux dans un immeuble d’appartements de la capitale américaine Washington, ont été victimes d’homicide, ont annoncé les autorités locales.

« La mort de ces trois femmes adultes a été déterminée comme étant due à un homicide », a indiqué vendredi Peter Newsham, chef de la police de Washington, lors d’une conférence de presse, précisant que la police fédérale (FBI) avait été sollicitée pour mener des analyses ADN. Les policiers n’ont aucun suspect à ce stade.

Le responsable du service médico-légal de la capitale, le docteur Roger A. Mitchell, a expliqué que le fait qu’il ne restait que des ossements compliquait la tâche d’identifier les victimes et de déterminer la période de leur mort. Et le mauvais état des crânes ne devrait pas permettre de faire une reconstruction faciale, selon lui.

Blessures par balle et traumatisme

Une chose est sûre néanmoins pour les enquêteurs: deux victimes présentent des blessures par balle et la troisième des traces de « traumatisme infligé » par un tiers. Ces décès datent d' »au moins un an » car il n’y a plus de tissus humains « mais nous ne savons pas jusqu’à quand cela peut remonter », a relevé Peter Newsham, lançant un appel au public pour obtenir des informations. Une récompense de 25.000 dollars est offerte concernant chaque victime.

Les enquêteurs n’ont pas encore déterminé si ces crimes étaient reliés entre eux, ni même l’âge, la corpulence ou l’origine ethnique des victimes. Mais des effets personnels, notamment des vêtements, ont été retrouvés qui devraient aider en particulier à savoir qui étaient ces femmes.

Tous les ossements n’ont pas encore été récupérés

Les recherches sur place se poursuivent car tous les ossements n’ont pas encore été récupérés mais « des chiens chercheurs de cadavres ont examiné les lieux de fond en comble, à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment », a répondu le chef de la police, interrogé sur la présence éventuelle d’autres victimes.

La police de Washington a été contactée le 25 avril après la découverte d’ossements dans un pâté de maison du sud-est de la capitale, lors de travaux dans un immeuble d’appartements. Deux jours plus tard, le service médico-légal a confirmé qu’ils étaient humains et, le lendemain, deux autres squelettes ont été retrouvés à proximité.