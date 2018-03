Etats-Unis: deux morts après des coups de feu sur le campus de l’université de Central Michigan

Des coups de feu ont été tirés à l’université Central Michigan. –

Montage BFMTV

Des coups de feu ont été tirés vendredi sur le campus de l’université de Central Michigan, annonce l’université sur son compte Twitter. Deux personnes sont mortes, selon la même source qui affirme qu’il ne s’agit pas d’étudiants.

Les coups de feu ont été entendus dans le bâtiment « Campbell Hall » du campus. L’alerte a été donnée aux alentours de 9 heures, heure locale.

L’université indique que le tireur n’a pas été arrêté et que la police recommande aux étudiants de se mettre à l’abri. L’ensemble du campus a été bouclé.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) 2 mars 2018

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

— Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018

La police de la ville de Mount Pleasant fait état d’un « homme noir âgé de 19 ans, mesurant 1,80 mètre, probablement armé et dangereux ». Il porte un pantalon jaune moutarde et possiblement un sweat-shirt bleu.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911.

— City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) 2 mars 2018