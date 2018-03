États-Unis: il commande un Uber ivre et se réveille à 500 kilomètres de sa destination

Mobileapp Daily / Flickr

L’étudiant devra également s’acquitter de la somme de 1.300 euros réclamée par le service de VTC.

Il est aux alentours de 3 heures du matin ce jour de fin février dernier lorsque Kenny Bachman, étudiant à l’université de Virginie Occidentale, décide de quitter la soirée bien arrosée à laquelle il participait avec ses camarades de fraternité dans un bar de Morganstown, ville de cet état de l’est des Etats-Unis.

Et comme le signale le pure-player Slate, le jeune homme, très alcoolisé au moment des faits, décide d’utiliser le service de VTC Uber afin de regagner son logement, situé sur le campus de l’université, en toute sérénité. Une fois à bord du véhicule, Kenny s’endort, et finit par se réveiller quelques heures plus loin en plein New Jersey, soit à plus de 500 kilomètres de sa destination initiale.

Une note salée de 1.300 euros

Interrogé par le site Buzzfeed, l’étudiant accepte de revenir sur sa mésaventure.

« Je me suis réveillé et je me suis dit: “Putain, qu’est-ce que je fous dans la voiture d’un mec que je connais même pas? » a-t-il expliqué.

En fait, au moment de la commande, Kenny a tout simplement confondu les adresses et a entré celle de ses parents, qui effectivement vivent dans le New Jersey, à Gloucester County. Ce petit road-trip improvisé dans l’est-américain a évidemment un coût, plutôt salé, puisque Uber lui réclame la bagatelle de 1635,93 dollars, environ 1300 euros. La distance, la tarification dynamique d’Uber ainsi que le type de véhicule commandé (un van) n’ont fait qu’alourdir l’addition finale.

Cinq étoiles malgré les accusations

Si Kenny a dans un premier temps tenté de négocier le prix de la course directement avec Uber, arguant que le chauffeur aurait lui-même entré la mauvaise adresse sur son téléphone, il devra malgré tout s’acquitter de la somme. Bon joueur, le jeune homme a malgré tout donné cinq étoiles à son chauffeur via la système de notation de l’application.

Ses parents, qui avaient conseillé à leur fils de ne pas se rendre à cette soirée, ont du avoir la surprise de leur vie en voyant revenir Kenny chez eux. Il en sera quitte pour une gueule de bois carabinée ainsi qu’une petite célébrité, son histoire ayant également été reprise par des télévisions locales.