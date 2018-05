Etats-Unis: la candidate à la tête de la CIA promet de ne pas recourir à la torture

La nouvelle directrice de la CIA Gina Haspel à Washington aux États-Unis, le 13 mars 2018 – –

Gina Haspel s’expliquait ce mercredi devant le Congrès américain sur la nature de sa participation au « programme d’interrogatoires de la CIA ».

La CIA ne reprendra pas le programme d’interrogatoires poussés introduit après les attentats du 11-Septembre et assimilé à de la torture, a assuré ce mercredi Gina Haspel, choisie pour diriger l’agence américaine de renseignement, devant le Congrès.



« Je peux vous assurer de mon engagement personnel et sans réserve, que sous ma direction la CIA ne reprendra pas un tel programme d’interrogatoire et de détention », a-t-elle affirmé devant une commission sénatoriale, alors qu’elle a été impliqué dans des interrogatoires où des militants présumés d’Al-Qaïda avaient été torturés en 2002.