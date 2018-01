Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans les villes américaines pour une deuxième « Women’s March ». Un an après la première manifestation de ce genre, l’engagement politique ne s’essouffle pas.

Un an de présidence Trump n'aura pas essoufflé leur engagement politique. Des dizaines de milliers de personnes manifestaient samedi 20 janvier à New York, Washington et dans d'autres villes américaines pour dénoncer la politique du président américain.

Check out some of these great pics from #WomensMarchDC #WomensMarch2018 from our own @Javier_SC pic.twitter.com/3T554TooMd

Sierra Club (@SierraClub) 20 janvier 2018

Un an exactement auparavant, une première "Marche des femmes" avait elle aussi réuni des milliers de personnes pour défier Donald Trump au lendemain de son investiture.

Huge crowd at the #WomensMarchDC pic.twitter.com/J54vWNDZay

Working Families Party (@WorkingFamilies) 20 janvier 2018

This 7-year-old marcher is out with her parents. Her mom said that the Aziz Ansari story stirred up a lot for her and made her realize that, bad date or not, no woman should be put in that position. “We need change.” #WomensMarch2018 #WomensMarchNYC #WomensMarch pic.twitter.com/sAmiG2KB3v

Emma Gray (@emmaladyrose) 20 janvier 2018

Le retour des "pussy hats"

À New York, une foule colorée et majoritairement féminine, souvent coiffée des "pussy hats", ces bonnets roses emblématiques de la marche de 2017, a empli l'avenue bordant Central Park pour terminer au pied du Trump International Hotel.

Big love and support to everyone marching this weekend.

Hear Us ROAR!#WomensMarch2018 #WomensMarchDC pic.twitter.com/ixrF2qrtPb

Luisa Haynes (@wokeluisa) 20 janvier 2018

Les panneaux brandis par les manifestants reflétaient les multiples raisons de leurs frustrations, du durcissement de l'immigration au harcèlement des femmes, un sujet très médiatisé dernièrement avec le mouvement #Metoo.

Thousands protest in D.C., across the country on women's march anniversary https://t.co/HzRwO4rDDm pic.twitter.com/Un8SmQSpX0

POLITICO (@politico) 20 janvier 2018

Ramener la majorité démocrate au Congrès

Des dizaines de militants appelaient les manifestants à s'enregistrer sur les listes électorales, avec en tête les échéances nationales de novembre prochain : les démocrates espèrent alors ravir aux républicains la majorité du Congrès et bloquer les politiques du président.

@realDonaldTrump might want to turn one of his tvs to something other than @FoxNews. If he does, he might see #WomensMarchDC.

He thinks that the #WomensMarch is to celebrate him and the economy.

Anyone want to set him straight? pic.twitter.com/aJu8KZ2kZS

Rob J (@robjohnson1967) 20 janvier 2018

"L'objectif du jour est d'enregistrer des centaines de milliers d'électeurs à travers les États-Unis", a précisé une militante de 71 ans.

Retour dans la rue et retour aux urnes

Des milliers de personnes manifestaient aussi à Washington et Chicago, des villes comme New York tenues par les démocrates. De nombreuses femmes étaient déjà présentes lors de la première Women's March du 21 janvier 2017.

Les organisatrices de la "Women's March" ont placé la marche sous le mot d'ordre "Le pouvoir est dans les urnes", espérant convertir toutes les frustrations en mobilisation électorale.

