États-Unis: un arbre de 227 ans planté par George Washington arraché par le vent

Cet arbre avait été planté par le premier président des États-Unis dans sa résidence de Mount Vernon, en 1791.

La tempête qui s’est abattue sur le nord-est des États-Unis la semaine dernière a été à l’origine d’importants dégâts, dont de nombreuses chutes d’arbres. L’un d’entre eux, planté il y a 227 ans par le premier président américain Georges Washington, a été arraché dans sa résidence de Mount Vernon dans l’état de Virginie, raconte le quotidien anglais The Indepedent.

Cette pruche du Canada est tombée vendredi, a annoncé le domaine de l’ancien président sur Facebook: « Aujourd’hui, à Mount Vernon, des vents violents ont abattu une pruche du Canada de 227 ans, ainsi qu’un cèdre de Virginie qui ont surveillé la tombe de Washington pendant des années ».

Le vice-président du domaine, Rob Shenk, s’est également fendu d’un message sur Twitter, assurant que « Mount Vernon a perdu beaucoup d’arbres à cause de la tempête mais que la pruche du Canada était probablement la plus remarquable ».

The DC area lost a lot of #trees yesterday, but maybe none more significant than this 1791 Canadian Hemlock @MountVernon. George Washington himself likely knew this tree along his famous Bowling Green. #NorEaster2018 #dc #NBC4DC #CNNWeather #fxva #trees #1791 pic.twitter.com/SWZJ8zMVg1

— Rob Shenk (@robshenk) 3 mars 2018

George Washington, président de 1789 à 1797, a reçu cet arbre du gouverneur George Clinton. Il l’a planté dans le jardin de sa résidence de Mount Vernon en 1791.