Etats-Unis: une chaîne de magasins ne vendra plus de fusils d’assaut, ni d’armes aux mineurs

Des fusils semi-automatiques AR-15, comme celui utilisé pendant la fusillade de Parkland, le 15 février 2018 dans un magasin en Utah. –

George Frey – Getty Images North America – AFP

Le PDG de la chaîne Dick’s Sporting Goods, qui compte plus de 600 magasins aux Etats-Unis, a annoncé la fin de la vente de fusils d’assaut et l’interdiction de la vente d’armes aux moins de 21 ans.

La fusillade de Parkland pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire de la prolifération des armes aux Etats-Unis. Le 14 février dernier, un jeune homme de 19 ans ouvrait le feu dans un lycée de Floride, tuant 17 personnes à l’aide d’une arme semi-automatique achetée légalement.

Depuis, un petit groupe de lycéens rescapés de la tuerie milite activement, dans les médias et auprès des parlementaires, pour restreindre la législation sur le port d’armes. Une grande manifestation est prévue le 24 mars à Washington DC et dans d’autres villes du pays, pour un contrôle plus strict.

Ce mercredi, Edward W. Stack, le PDG de Dick’s Sporting Goods, une chaîne américaine vendant de l’équipement sportif et des armes, a annoncé dans Good Morning America que ses magasins ne vendraient plus du tout de fusils d’assaut et de chargeurs à grande contenance. Ils ne vendront plus non plus d’armes aux moins de 21 ans, âge de la majorité aux Etats-Unis.

L’auteur de la fusillade s’était rendu dans cette chaîne

L’auteur présumé de la fusillade avait notamment acheté une de ses armes dans un de ces magasins. Même si ce n’était pas celle utilisée lors de la tuerie, Edward W. Stack a déclaré que cela avait motivé son entreprise à agir.

« Nous avons tout fait comme il faut, nous avons fait tout ce qui est exigé par la loi, et il a quand même été en mesure d’acheter un fusil« , a-t-il regretté lors de l’émission.

Une décision similaire avait été prise après la fusillade dans l’école primaire Sandy Hook en 2012. Les magasins Dick’s avaient cessé de vendre des fusils d’assaut, avant que ceux-ci ne fassent leur retour dans une filiale de l’entreprise.

« La violence causée par les armes est une épidémie »

Edward W. Stack a cependant assuré que sa décision était définitive et entend faire pression sur le Congrès américain pour modifier la législation sur l’achat des armes. Dans un communiqué, l’entreprise affirme avoir « un respect et une admiration immenses pour les lycéens qui s’organisent et élèvent la voix sur la violence causée par les armes dans les écoles et ailleurs dans le pays ».

« La violence causée par les armes est une épidémie qui ôte les vies de trop de gens, y compris celles du plus grand espoir pour l’avenir de l’Amérique: nos enfants », déplore le texte.