© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, 13 avril./TASS. La part américaine de l’alcool sur le marché russe est de 2 à 3% du total des importations, a déclaré TASS directeur du Centre de recherche du gouvernement fédéral et des marchés régionaux de l’alcool », ЦИФРРА » Ivan Дробиз.

Voir aussi







Ce que vous devez savoir sur le projet de loi sur la riposte contre les états-UNIS



Des contre-mesures possibles de la fédération de RUSSIE en réponse aux nouvelles sanctions des états-UNIS prévoient, en particulier, l’interdiction d’importation américaine de l’alcool. « L’américain consomme de l’alcool сверхузкая un groupe de la population, à seulement quelques pour-cent des russes, et personne ne remarquerez même pas de ce (interdiction d’importation américaine de l’alcool – env.TASS). La proportion de produits américains dans le volume des importations sur tout type de vin, de whisky, etc. – un maximum de 2-3%, donc l’interdiction ne sera absolument pas visible pour personne », – dit l’analyste.

Américain de l’alcool sur le marché russe – « goutte d’eau », estime Дробиз. Des communes de 2 milliards de dollars d’importations de l’année dernière, la production d’alcool aux états-UNIS représentaient environ 60 millions de dollars, il a précisé.

Sur le projet de loi

Le projet de loi sur la riposte de la fédération de RUSSIE prévoit la possibilité de restrictions à l’égard des biens et des citoyens des états-UNIS, et des pays qui ont imposé des sanctions économiques contre la Russie. À partir du texte d’un document, un site classé au vendredi à la Douma d’etat, il faut que la RUSSIE peut donner une réponse « si des cas se produisent, et (ou) une action de la part des états-UNIS et (ou) d’autres états étrangers, visant à la dévalorisation de l’intégrité territoriale, la sécurité de la fédération de RUSSIE, ainsi que la déstabilisation économique de la fédération de RUSSIE ».