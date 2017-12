Etudier pendant les fêtes de fin d’année : les lieux se multiplient

Les étudiants du supérieur prendront sans doute quelques heures pour fêter la nouvelle année. Quelques heures seulement avant de se remettre à bloquer. Chez eux ou en groupe. Car les salles d ‘étude se multiplient. Celles des écoles et des universités, bien sur, elles sont souvent saturées. Mais pas seulement.

Une salle communale

Exemple à Waremme. La Ville vient de mettre la salle communale de Bleret à disposition des étudiants. 60 personnes peuvent y être accueillies. c’est totalement gratuit. Cette salle est accessible jusqu’au 05 janvier

Attention, il faut impérativement s’inscrire par téléphone.

infos pratiques : sms ou email via le 0496/92.97.13 et l.moor@helmo.be

Le calme des monastères

Autre possibilité: les monastères et les communautés chrétiennes. La liste de ces monastères a d’ailleurs été mise en ligne. 25 lieux répartis dans les différents diocèses francophones. En province de liège, on pointera le Monastère de Wavreumont à Stavelot, l’abbaye Notre-Dame de Brialmont à Esneux ou la Communauté Saint Jean à Banneux. Il est souvent possible de loger sur place, des formules de pension sont proposées à des prix démocratiques. Par exemple, 27 euros pour la pension complète à Wavreumont.

Le calme est garanti.

infos :https://jeunescathos-bxl.org/fr/actualites/church-campus-it-s-time-blocus