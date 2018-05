Eugène Pisarev mis en scène dans le Théâtre Pouchkine « Amoureux de Shakespeare »

MOSCOU, le 11 mai. /Corr. TASS Olga S/. Moscou, le théâtre dramatique du nom de Pouchkine présentera vendredi la russie de la première du spectacle « Shakespeare in love » sur un scénario de Tom Stoppard dans la mise en scène de son directeur artistique d’Eugène le Monde. La première diffusion aura lieu le samedi 12 mai, le TASS a rapporté le service de presse du théâtre.

L’interlocuteur de l’agence a noté qu’aux spectateurs russes pour la première fois d’évaluer scénique de l’histoire, créé par l’œuvre classique de la littérature britannique Tom Stoppard. « Shakespeare in love » est une ingénieuse fantaisie sur le thème de la biographie même de Shakespeare, dans laquelle le jeune dramaturge retrouve perdu l’inspiration grâce à la soudaine de l’amour à la Viole de Lesseps et crée l’un des plus importants de ses chefs – d’œuvre- la tragédie « Roméo et Juliette », a expliqué la représentante du service de presse.

Elle a rappelé qu’en son temps le film « Shakespeare in love » a reçu sept Oscars et a été nominé pour le tenseur de 120 récompenses et prix internationaux. Ce succès tient pour beaucoup à un scénario de Stoppard, et il n’y a rien de surprenant dans le fait que Pisarev, aspirait à la longue, de prendre de Shakespeare, finalement arrêté sur cette version et mis en œuvre une scène стоппардовскую de l’imagination sur le thème de l’amour et de l’inspiration, dit le service de presse.

Un long chemin à Shakespeare

Lui-même, Pisarev a avoué qu’il y avait longtemps à ce spectacle. « L’histoire a été longue, – a confirmé le réalisateur. – Et il a commencé il y a vingt ans, quand est sorti le film « Shakespeare in love », oscarisé, célèbre. Pour moi, le jeune acteur, depuis, a été un rêve de jouer Shakespeare ».

« Mais les années passèrent, rien de tel ne m’est pas arrivé de jouer, a poursuivi Pisarev. – Ensuite, je me suis mis en scène et j’ai pensé, pourquoi ne pas les mettre à notre théâtre. J’ai décidé de prendre cette mise en scène, plus un péché de ne pas le faire dans notre théâtre où un tel arsenal grands jeunes artistes qui chantent, dansent, фехтуют. Et ils ont de l’enthousiasme et un désir de ravir les spectateurs, faire quelque chose de lumineux, de significatif ».

Cependant, selon le directeur, choisir un acteur pour le rôle de Shakespeare, il s’est avéré difficile. « Le casting des artistes marchait très longtemps, et je peux dire que pendant les répétitions changé trois artistes – dit Pisarev. – Ils sont tous grands artistes, mais tout le monde, comme il me semblait, il manquait quelque chose ».

« J’ai même cherché des artistes interprètes ou exécutants sur le côté, mais le résultat est venu chez les siens, pouchkine, les acteurs qui aujourd’hui est bien répètent. C’est Cyrille et Dmitry Chernyshenko Власкин, qui, cependant, ne savent pas encore qui va jouer la première », et n’a pas dévoilé l’intrigue, le réalisateur.

Dans le rôle de Viola de Lesseps se produira Taisa Вилкова. Dans le spectacle sont également occupés André Кузичев, Igor Хрипунов, Serge Miller, Alexander Арсентьев, Vladimir Моташнев, Igor Теплов, Anton Institut André Sukhov, Ivan Litvinenko et d’autres.

A formalisé « Amoureux de Shakespeare, scénographe Zénobe Margolin, la conceptrice des costumes, qui sont cousus avec le respect de toutes les règles médiévale de la mode, est devenu le Victoria Севрюкова. Chorégraphes – Albert Alberts et Alexandre Конникова, compositeur – Карлис Latsis, les producteurs de combats – André Ураев et Grégoire Gauchistes, le peintre de la lumière – Damir Исмагилов.