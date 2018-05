Eugène Sokourov demande du Ministère de la culture de 70 millions sur un film sur le Donbass

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Réalisé par Eugène Sokourov envisage de tourner un film sur les événements en Ukraine de l’année 2014 « Témoin », pour la mise en œuvre du projet, il a demandé à son Ministère de la culture de 70 millions de roubles. Son projet le réalisateur a présenté samedi le Ministère de la culture sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention de subventions du budget fédéral.

« L’histoire est basée sur un événement en direct d’août 2014, a déclaré Sokourov. – La cinquième année dure le conflit à l’est de l’Ukraine, chaque jour, les gens périssent. Nous ne considérons pas ce conflit en tant que tel, il est intéressant d’examiner le destin et les caractères de nos personnages, la motivation des personnes qui se rendent à des volontaires de participer à un conflit, les deux parties ». Sokourov a noté que les auteurs eu le temps d’analyser la situation afin de faire un film et impartiale.

« Le prototype de notre héros est le co – auteur du scénario, qui est le mois passé en captivité. Piscine dans une boîte en fer, il est resté debout sur une jambe sous les tirs d’artillerie, la deuxième jambe était cassée », – a déclaré Sokourov.

Sur les rôles principaux dans le domaine militaire drame traite de Yuri Gorbenko, Roman Лункар, Maxime Shchegolev, Igor Klimov, ainsi que les acteurs de la France, la Slovaquie et la Géorgie. Le budget total de l’oeuvre serait de 105 millions de roubles, en tant que soutien d’tat, les auteurs demandent de 70 millions de roubles.

Samedi, le Ministère de la culture envisagent un avenir d’auteur et le cinéma expérimental, ainsi que les feuilletons. Tout sera présentée 68 peintures dans le genre expérimental et le cinéma d’auteur et six séries télévisées. Quelle bande recevront des aides d’état sera connu plus tard.