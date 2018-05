Européennes: la liste LaREM-MoDem largement en tête selon un sondage

Urne. –

Selon un sondage Ifop pour Valeurs actuelles à paraître mercredi, la liste combinant LaRem et le MoDem est donnée largement en tête pour les Européennes de mai 2019.

Une liste associant La République en Marche et le MoDem arriverait nettement en tête aux élections européennes de 2019 en recueillant 27% des suffrages, selon un sondage à paraître mercredi, suivie par le Front national, LR et La France insoumise. La majorité présidentielle est créditée de dix points de plus qu’une liste soutenue par Marine Le Pen (17%), au coude à coude avec une liste Les Républicains (15%) et une soutenue par Jean-Luc Mélenchon (14%), selon ce sondage Ifop pour Valeurs actuelles.

Le parti de Benoît Hamon jaugée à 3%

Selon le sondage, 7% des Français interrogés ont par ailleurs l’intention de voter pour une liste du PS, 6% pour une liste Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, 3% pour une liste Europe Ecologie-Les Verts, et également 3% pour une liste soutenue par Benoît Hamon et son mouvement Générations.



Lors des dernières élections européennes de 2014, au niveau national, les listes du Front national étaient arrivées en tête avec 24,86% des suffrages, suivies par celles de l’UMP (devenue LR) avec 20,81%, puis celles du PS avec 13,98%.



Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 9 mai auprès d’un échantillon de 920 électeurs de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.