Eurostar compte sur le mariage du prince Harry en 2018

Les résultats annuels d’Eurostar ont été dopés par une croissance du nombre de voyageurs en provenance des Etats-Unis et un nombre accru de voyages d’affaires. La tendance devrait se poursuivre en 2018 grâce notamment au mariage du prince Harry au Royaume-Uni, indique la société exploitant les trains à grande vitesse entre l’Europe continentale et la Grande Bretagne.

Eurostar a vu son chiffre d’affaires augmenter de 11% en 2017 par rapport à l’année précédente. Le nombre de passagers a connu une hausse de 3%. Son bénéfice d’exploitation (non audité) s’élève à 57,6 millions de livres sterling.

Le nombre d’usagers américains a crû de 26% par rapport à 2016, un phénomène qui devrait perdurer en 2018 grâce au mariage princier au Royaume-Uni en mai et à la Ryder Cup à Paris en septembre.

La part des voyages d’affaires a également augmenté de 8% par rapport à 2016, le train gagnant du terrain par rapport à l’avion, selon Eurostar.

La société franco-britannique lancera par ailleurs sa liaison Londres-Amsterdam le 4 avril prochain, après un voyage inaugural le 20 février. Eurostar entend « transformer la connectivité » avec un temps de trajet de 3h41 entre Londres et Amsterdam et de 3h entre Londres et Rotterdam.