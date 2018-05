© AP Photo/Armando Franca

LISBONNE, le 6 mai. /Corr. TASS Anastasia Силкина/. Ouverture officielle de la 63e international de la chanson « Eurovision » aura lieu le dimanche à Lisbonne, ont indiqué les organisateurs. La cérémonie se tiendra au Musée de l’art, de l’architecture et de la technologie (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).

En 2018, le concours se déroule sous le slogan « All Aboard! » (« Tous à bord! »). Thème principal choisi l’océan, au bord de laquelle se trouve la capitale de l’inspection. En vertu de cette même changé le rouge traditionnel de la couleur du tapis rouge au bleu.

Le portugal a obtenu le droit d’organiser le concours, après la victoire d’el Salvador a Recueilli sur la compétition à Kiev en mai 2017. Le chanteur a chanté dans la langue « Amar pelos dois » (« l’Amour de deux »).

Les participants

En 2018, sur la scène de « l’Eurovision » sortiront 43 de l’artiste et de la collectivité. 37 d’entre eux vont se battre pour le droit d’aller en finale, le reste de la soi – disant « big five » des pays fondateurs de la concurrence (Royaume-uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France) et vainqueur l’an dernier au Portugal – de transmettre à la sélection dans les demi-finales.

Le concours actuel comporte un grand nombre de chansons, les musiciens interpréteront leur propre langue. Sans compter les anglophones du royaume-Uni et de l’Australie, de 12 représentants de chanter dans sa propre langue. Elina Netchaev de l’Estonie chanter en italien.

Le favori de la compétition, les bookmakers et les fans de l’Eurovision appelé Israël. Le rouleau de la représentante de ce pays Нетты Барзилай (麗玲) sur la chanson « Toy » sur le site officiel de YouTube-chaîne de la compétition ont regardé plus de 18 millions de fois. Le deuxième composition est devenue « Tu Cancin » espagnol, le duo de Amaia y Alfred de 5,7 millions de lectures.

La russie à la compétition est Julia Samoilova avec la chanson « I Won »t Break » (« Je ne cédera pas »). Elle a été choisie par le Premier canal est encore en 2017 pour la participation au concours « Eurovision » à Kiev, mais le Service de sécurité d’Ukraine a interdit la chanteuse d’entrée dans le pays pour la déclaration en 2015 en concert à la Crimée.

Les modifications

L’an dernier incident avec la russie et la représentante a forcé l’union Européenne de radiodiffusion (UER) de modifier le règlement du concours « Eurovision », dont l’un est maintenant oblige les pays membres à même de vérifier, il est interdit aux candidats d’entrer sur le territoire de l’organisateur.

Ont également été apportées au vote, qui réduisent le poids de l’évaluation individuelle d’un membre du jury par rapport à quatre autres juges. Ainsi, si avant l’un des cinq droits de vote mis à la dernière position de la chanson que ses collègues ont évalué suprême du score, il a laissé l’obtention de la composition de la haute appréciation des – de 12 points. À partir de cette année agit de la règle suivante: en dessous d’un juge évalue la chanson, plus son impact sur l’évaluation globale, et inversement, plus évalue, plus l’incidence.

« Compte tenu de cette modification, nous nous assurons que les chansons sont estimés ci-dessus, recevront la reconnaissance, et de l’avis du groupe de jurés est estimée ci-dessus, que l’opinion individuelle de l’homme », cité dans le communiqué du service de presse du directeur exécutif du concours de la chanson Yona Olu Sanda.

L’ordre dans lequel les interventions des participants évaluent les téléspectateurs et séparément, un jury de professionnels, il existe à partir de 2016, il est devenu le plus grand changement, le fait de voter pour l’inspection en 1975.

Appel d’essai

Participation à entrer dans l’arène Altice dans le Parc des Nations. La première demi-finale aura lieu le 8 mai, le second, dans lequel Samoilova sortira sous le sixième numéro, le 10 mai, et la finale le 12 mai.