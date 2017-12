Euthanasie: l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité ouvre une antenne à Nivelles

Le sujet n’est absolument pas festif mais il concerne de plus en plus de gens : le droit à l’euthanasie. Certaines personnes veulent prendre leurs précautions lorsqu’elles réfléchissent à leur fin de vie, elles veulent être sûres qu’il n’y aura pas d’acharnement thérapeutique et qu’elles auront droit à l’euthanasie, évidemment dans le cadre de la loi. Mais il n’est pas évident de se retrouver dans les différentes démarches administratives.

Pour s’informer, il existe l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD). Une nouvelle antenne vient d’ailleurs d’ouvrir à Nivelles.

La loi existe depuis 2002, mais l’euthanasie en cas de coma irréversible reste encore la toute grande exception. « Sur le nombre de personnes décédées en Belgique (plus ou moins 100.000 par an), il y a environ 2% de gens qui meurent par euthanasie », explique Ghislaine Maus, responsable de l’antenne du Brabant wallon ouest.

On peut faire enregistrer sa demande d’euthanasie à la commune. Mais ce qu’ignore beaucoup de gens, c’est qu’il existe une deuxième procédure pour laquelle il faut également remplir un document : le refus de l’acharnement thérapeutique.

« Ils peuvent ainsi rester maître de leur traitement, nous explique Anne-Marie Vandenborght, co-coordinatrice de l’antenne nivelloise. Si on ne souhaite pas subir de chimiothérapie, de trachéotomie, si l’on ne veut pas d’aide respiratoire ou de morphine… On est tout à fait libre. Et cela, peu de gens le savent, qu’on a le droit de refuser les traitements. »

Pour l’association, le plus important c’est de pouvoir choisir sa fin de vie. « Et c’est très important de pouvoir choisir et de respecter les personnes qui ont envie qu’on les laisser s’en aller comme elles le souhaitent. De terminer leur vie en paix. »

L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité donne justement toutes les informations nécessaires à ces questions.