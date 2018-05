Евкуров en tête de la procession « Immortel régiment d’Ingouchie

МАГАС, le 9 mai. /TASS/. Le chef de l’Ingouchie Yunus-Bek Евкуров avec leurs enfants en tête de la procession шеститысячного Immortel d’une étagère, d’un bout à l’action de l’avenue principale de la capitale de la république, le correspondant transmet TASS.

« Je suis l’image de son oncle Ahmet Evkourov, qui a disparu sur le front, dans 20 ans, il est mort près d’Odessa au début de la guerre, car il n’a pas de prix, mais il, comme des millions d’autres soldats pour défendre leur Patrie, et c’est son exploit. Et jusqu’à ce que la mémoire est vivante, les héros ne meurent pas, notre tâche de génération en génération, de porter la mémoire de leurs exploits », dit TASS Евкуров.

En collaboration avec le chef de la région dans le cortège passé et de ses enfants, vêtus de l’uniforme de l’armée. « Il est important de petites années pour apprendre aux enfants à honorer et à respecter l’exploit des soldats de l’armée soviétique et de développer en eux l’esprit de patriotisme », a déclaré Евкуров.

L’action a pris une participation de plus de 6 mille personnes. Ce n’est pas les seuls habitants de la république, mais d’autres régions du pays.

« Je suis venue de Moscou, mon fils travaille en Ingouchie. Aujourd’hui, je suis le portrait de son mari Médaille d’Alexandre, il vient de terminer les dix classes et se rendit immédiatement à l’avant, jusqu’en 1944, il a combattu dans la composition de la Baltique, de l’Ukrainien fronts, deux fois blessé, blessé. Pas de différence, où porter le portrait, le principal est de rendre hommage à la mémoire des héros et de ne pas oublier les proches, grâce à qui nous vivons aujourd’hui avec un ciel clair au-dessus de la tête », dit – TASS, participante à la procession de Catherine de Koutouzov.

La procession de l’immortel régiment Magas commencé d’entrer dans la ville, les participants avec des portraits dans les mains arrive à la Tour du Consentement et de la place d’Alanya.