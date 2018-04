Ex-espion empoisonné: Ioula Skripal dit se sentir « de mieux en mieux »

Ioulia Skripal, empoisonné avec son père début mars. –

La fille de l’ex-espion russe Sergueï Skripal s’est exprimée ce jeudi pour la première fois depuis son empoisonnement début mars. Parallèlement une chaîne de télévision russe a diffusé une conversation téléphonique présumée entre la jeune femme et sa cousine.

Ioulia Skripal, empoisonnée avec son père, l’ex-agent double russe Sergueï Skripal début mars à Salisbury, en Angleterre, a dit ce jeudi se sentir « de mieux en mieux chaque jour », s’exprimant pour la première fois depuis son hospitalisation le 4 mars.

« Je me suis réveillée il y a maintenant plus d’une semaine et je suis heureuse de dire que je me sens de mieux en mieux chaque jour », a déclaré la femme âgée de 33 ans, citée dans un communiqué de la police. « Je suis sûre que vous comprenez que toute cette affaire peut être déstabilisante et j’espère que vous respecterez ma vie privée et celle de ma famille durant ma convalescence », a-t-elle ajouté.

Un enregistrement diffusé par la télévision russe

La télévision publique russe a également diffusé ce jeudi un enregistrement audio présenté comme une conversation téléphonique entre Ioulia Skripal et sa cousine Viktoria.



Les présentateurs du talk-show affirment avoir obtenu cet enregistrement de la part de Viktoria Skripal, mais reconnaissent ne pas être en mesure de confirmer son authenticité.



Dans cette brève conversation en russe diffusée dans l’édition du talk-show « 60 minutes » sur la chaîne Rossiya 1, celle qui est présentée comme Ioulia Skripal parle normalement et d’une manière assez désinvolte, affirmant qu’elle et son père sont en phase de rétablissement et qu’elle pourra bientôt quitter l’hôpital.

« Tout va bien, il n’y a rien d’irréversible »

« Tout va bien, tout peut être résolu, tout le monde est en rétablissement et vivant », déclare la voix présentée comme Ioulia, ajoutant que son père « est en train de se reposer, de dormir ».



« La santé de tout le monde est normale, il n’y a rien d’irréversible. Je pourrai bientôt sortir. Tout va bien se passer », poursuit la voix féminine.



La cousine de Ioulia, Viktoria Skripal, qui réside en Russie, a indiqué avoir demandé un visa britannique pour pouvoir rendre visite dès lundi à sa famille à l’hôpital, à Salisbury. « Vika, personne ne te donnera de visa », assure la personne présentée comme Ioulia dans cette conversation. « Tu sais comment est la situation actuellement. On verra plus tard », affirme-t-elle.



L’hôpital où les Skripal sont soignés a indiqué que l’état de Ioulia « s’améliore rapidement » et qu’elle « n’est plus dans un état critique », contrairement à son père, qui est dans un état « stable ».