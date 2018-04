Ex-espion empoisonné: Ioulia Skripal a quitté l’hôpital

Ioulia Skripal, fille de l’ex-espion russe empoisonné, a quitté l’hôpital lundi. –

Ioulia Skripal, empoisonnée avec son père, l’ex-espion russe Sergueï Skripal, à Salisbury le 4 mars dernier, est sortie de l’hôpital lundi selon des chaînes de télévision britanniques avant d’être conduite dans un « endroit sûr ».

Ioulia Skripal a quitté l’hôpital où elle était soignée depuis son empoisonnement par un agent innervant avec son père, l’ex-agent double russe Sergueï Skripal, début mars en Angleterre, ont rapporté la BBC et Sky News ce mardi.

Emmenée dans un endroit sûr

La BBC a précisé que la femme de 33 ans était sortie de l’hôpital lundi et emmenée dans un endroit sûr, tandis que son père reste hospitalisé.



Un porte-parole du service public de santé britannique (NHS) a indiqué qu’une conférence de presse était prévue à 08h30 locales (07h30 GMT) à Salisbury (sud-ouest de l’Angleterre), où Ioulia et son père, 66 ans, avaient été retrouvés inconscients sur un banc, le 4 mars.



Les médecins de l’hôpital avaient annoncé vendredi que leur état de santé s’améliorait « rapidement ».



Londres accuse Moscou d’avoir empoisonné l’ex-espion et sa fille et l’affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et les Occidentaux, qui s’est traduite par la plus importante vague d’expulsions croisées de diplomates de l’Histoire.