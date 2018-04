Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. –

AFP

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé ce jeudi que Londres devrait répondre aux questions de la Russie quant à l’affaire de l’ex-espion empoisonné. Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir à ce sujet ce soir à la demande de Moscou.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a appelé ce jeudi à une « enquête substantielle et responsable » sur l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal, avertissant que Londres ne pourrait « ignorer les questions légitimes » posées par la Russie.

Une enquête réclamée par Moscou

« Il ne sera pas possible d’ignorer les questions légitimes que nous posons, comme l’a confirmé la conférence de l’OIAC convoquée par la Russie« , a-t-il déclaré lors d’un discours à Moscou, au lendemain d’une réunion de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et à quelques heures d’une réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU sur ce dossier à l’origine de vives tensions entre la Russie et l’Occident.

« Nous insistons pour que soit menée une enquête substantielle et responsable, en pleine conformité avec les dispositions de la convention de l’OIAC », a-t-il poursuivi.

« Ignorance de l’éthique diplomatique »

Les 41 Etats membres de l’OIAC ont pourtant rejeté mercredi la proposition russe de mener une enquête conjointe entre Londres et Moscou sur l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, retrouvés inanimés le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l’Angleterre) et toujours hospitalisés.



« Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu une telle ignorance de l’éthique diplomatique, du droit international. Je tiens à souligner que nous continuerons à réagir de façon approprié aux attaques hostiles, mais que nous voulons aussi établir la vérité », a poursuivi Sergueï Lavrov.

« Une fois de plus, nous appelons nos collègues à regarder les problèmes du droit international honnêtement (…) Nous sommes prêts à une coopération, comme l’a de nouveau répété hier le président Vladimir Poutine », a-t-il ajouté.

Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU ce soir

A Ankara pour une réunion avec ses homologues iranien et turc, le président russe a dit mercredi espérer que « le bon sens l’emporte et qu’on arrête d’infliger cet immense préjudice aux relations internationales ».



La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU ce jeudi à 19h00 GMT sur l’affaire Skripal, a annoncé mercredi l’ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia.