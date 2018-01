SOTCHI, le 27 janvier. /TASS/. Tous les groupes dans l’enfance technoparc « Кванториум » en Tchétchénie ont été tellement efficaces pour les personnes à mobilité réduite, et pour des enfants en bonne santé, que maintenant l’expérience de la république vont recommander à d’autres régions de la fédération de RUSSIE, a rapporté le TASS directeur général d’un réseau fédéral d’enfants des parcs de la Marina de Rakov samedi, en marge II de toute la russie de la conférence « le Chemin de la réussite: la stratégie de soutien les talents des enfants et des jeunes ».

« Expérience de travail « Кванториума » à Grozny – c’est une grande chance: pas de systématiser certaines approches pour travailler avec les enfants des obstacles, même dans le cas de несохранным l’intelligence. Les résultats que nous avons obtenu, stupéfait, par exemple, un enfant est venu avec лексиконом 10 mots, après trois mois de séjour dans notre système de son lexique a été mille mots. Cette audace avec laquelle le Terrible est allé sur ce projet, d’abord surpris, et maintenant nous avons des membres de l’équipe, qui est mené, souhaitons qu’il отмоделизировать et distribuer tous les acteurs », – a dit le Rakov.

Elle a précisé que « Кванториум » en Tchétchénie a été créé en 2017. La proposition de former les groupes, où les enfants et les personnes handicapées travaillent ensemble, provenait de la région, et le travail est devenu une expérience.

« N’est pas très clair, qui nous ont aidé. De la compétence, qui est prévu de développer chez les enfants normaux, se développent avec le préfixe « hyper »: nous voyons que la sympathie et l’empathie, la capacité d’interagir, d’aider et de comprendre, poussent sur des ordres de grandeur. Et les gars [personnes handicapées], qui tout d’un coup se sentent complètement социализированными, – avec eux, personne ne l’adulte dure lisp, ils s’immergent dans le projet », a ajouté l’interlocuteur.

L’idée de créer des technopôles « Кванториум » a été proposé et adopté en 2015 sur le conseil de surveillance de l’Agence des initiatives stratégiques. Les technopôles sont appelés à former les jeunes cadres de plusieurs différents thèmes de la robotique et de la conception de petits satellites de la Terre jusqu’à l’étude de la technologie laser et la modélisation des véhicules d’objets. La Russie a déjà ouvert plus de 20 de ces parcs.