Expert: arrêter l’afflux de population dans les villes dans les conditions actuelles, il est impossible de

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Les villes partout dans le monde se développent selon leurs lois, d’influer sur ce qui est impossible, comme il est impossible de et maintenir la population dans les territoires ruraux et de montagne, où il n’existe pas de meilleures conditions de séjour et d’emplois. Une telle opinion dans une interview TASS a exprimé le chef de la direction scientifique « de l’économie Politique et de développement régional » de l’Institut de politique économique, le nom C’est-à-dire Gaïdar, Irina Стародубровская.

« Les villes se développent selon leurs lois, leur influence est presque impossible. Partout dans le monde aujourd’hui, les centres – villes de développement, en attirant des gens, et de ne rien faire. Pourquoi essayer de limiter la ville et d’intervenir dans leur développement afin de ne pas « sélectionner » la population de la montagne? Mais ce n’est pas obliger les gens à refuser de déménager dans la ville, parce qu’ils sont dans les conditions actuelles n’ont rien à faire dans les montagnes », dit – elle.

Selon elle, une liste d’activités qui pourraient se livrer à des habitants de la montagne, est limitée. « Bien sûr, il ya certains types d’activités qui, dans les montagnes de traiter efficacement l’élevage, par exemple. Mais fondamentalement, la plupart des jeunes à faire de l’élevage n’est pas très veut, et lui-même cette industrie crée peu d’emplois », a ajouté l’expert.

Стародубровская a également expliqué que l’idée artificiel de conservation de la population dans certains territoires « il semble étrange ». « Sur les mêmes territoires de montagne, les gens ne peuvent pas obtenir autant de services de haute qualité, les conditions pour un séjour confortable. Oui, l’environnement dans les montagnes de mieux, mais le confort, ainsi que la possibilité de recevoir une bonne éducation, d’avoir des perspectives et des possibilités d’avancement et il ne remplacera pas. C’est pour ces jeunes et s’installe dans la ville », dit – elle.