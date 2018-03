Expert: enregistrer Baïkal aidera à une gestion de projet et de suivi scientifique

OULAN-OUDE, le 1er mars. /TASS/. Surveillance de l’environnement, de la planification stratégique de la gestion des ressources en eau dans les régions du lac Baïkal en milieu naturel et le respect des normes internationales aident à garder le lac Baïkal, environnement duquel se trouve sous la menace de l’influence de l’homme. Cette opinion a été exprimée TASS chef Bouriate régional de l’union des Bakal, co-président de l’organisation publique Russe « Socio-écologique de l’union » (РСоЭС) Sergey Шапхаев.

Dans un message à l’assemblée Fédérale, le jeudi, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a mentionné la nécessité de maintenir l’écologie du bassin de la Volga, Телецкого du lac et du lac Baïkal. C’est, selon lui, avoir un impact positif sur la qualité de vie près de la moitié de la population de la Russie.

« Tous les problèmes du Baïkal, qui est aujourd’hui besoin de résoudre, se situent principalement dans le domaine de la gestion, le développement scientifique », – a dit Шапхаев.

Selon lui, la nécessité de parvenir à prendre lors de l’utilisation des ressources du territoire Baïkal naturelle exécuté, la priorité de la conservation de l’écosystème du lac Baïkal. « C’est un engagement international de la Russie, mais, malheureusement, ce principe nous est constamment dérangé. Le baïkal est utilisé pour produire de l’électricité, de la navigation, de pêche, de tourisme et ainsi de suite. Et le plus important – la préservation de la biodiversité du lac Baïkal – la priorité n’est pas », estime l’écologiste.

La deuxième édition du lac Baïkal, de l’avis de Шапхаева, est mal développé de la planification stratégique sur le territoire de la Rgion d’irkoutsk, de Bouriatie et de trans-baïkal bord, et, comme conséquence, l’utilisation inappropriée des fonds fédéraux, qui se détachent sur la protection du lac.

« En raison de l’absence d’une planification intégrée de l’argent, parfois, n’est pas dépensé sur les choses, et le secondaire. Pour le dire crûment, il suffit d’enterrer dans le sol. À cause de cela, nous avons de l’argent sur les stations d’épuration se démarquer, mais aucun objet n’est pas construit, soit la construction est retardée », dit – il.

La coordination avec les pays voisins et la surveillance de la

Шапхаев, a souligné que le plus efficace des dépenses, vous devez procéder à la planification stratégique des activités sur le lac. Un autre point important dans la préservation du lac Baïkal, estime l’écologiste, la coopération avec la Mongolie, ainsi que près de la moitié des bassins versants du bassin du lac se trouve sur le territoire d’un etat voisin.

« Mentionnée à l’évaluation environnementale stratégique des plans de gestion des ressources et des projets sur le lac Baïkal besoin de passer non seulement sur son territoire, mais aussi sur le territoire de la Mongolie, de la collaboration. Sans cela, l’argent est tout le temps va voler au vent, et la situation se détériorer », a expliqué l’expert.

En outre, le lac est nécessaire permanent de surveillance de l’environnement, parce que, dans la situation incompréhensible, conduisent si les mesures nécessaires pour améliorer la situation. « Pas de critères clairs, parce que n’est pas construit sur un système de surveillance, et sans cela, impossible de suivre la situation », a précisé Шапхаев.

À titre d’exemple, il a décrit la situation avec le baïkal нерпой: certains scientifiques disent que les cas de la perte de masse de ces animaux à la fin de 2017 – un signe possible imminente эпизоотии, d’autres ne voient pas dans la conclusion sur les rives de plusieurs dizaines de cadavres de phoques rien de dangereux. « Pas clairement scientifiquement développé des critères pour la conduite de la surveillance de l’état du Baïkal. C’est l’inconvénient que nos institutions scientifiques et de l’état », – a déclaré l’écologiste.

Sur Le Lac Baïkal

Baïkal – le lac le plus profond de la planète, la profondeur de 1,6 mille mètres, le plus grand réservoir naturel d’eau douce, contient 20% des réserves mondiales. Dans le lac, apportée au patrimoine Mondial de l’UNESCO, se jettent 336 rivières, émerge un Hangar.

Au cours des dernières années, le Baïkal, selon les estimations des scientifiques, est en grave danger écologique. Le discours sur l’imposition d’une série de faits et de phénomènes est маловодье, un faible niveau d’eau dans le lac, l’étalement urbain sur la côte d’algues спирогиры, la diminution de la population d’une espèce unique de poissons – cisco arctique, la mortalité massive du lac baïkal annelé.

Les écologistes tirent la sonnette d’alarme, voyant que lui-même Baïkal étant contaminés par des eaux usées non traitées des eaux usées, et sa rive – ordures. En outre, à leur avis, un site du patrimoine mondial naturel de l’UNESCO peut nuire à la planification de la construction sur le territoire de la Mongolie cascade de centrales hydroélectriques sur l’artère principale de la rivière Селенге et de ses affluents.