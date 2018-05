Expert: la Corée du Sud renforce sa position dans le règlement du problème nucléaire dans la région

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. Le président de la République de Corée, Moon Jae-In, devenant médiateur dans les négociations entre le chef de la maison Blanche Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Ыном a retrouvé un rôle de réglementation dans le processus de résolution de la crise nucléaire sur la péninsule Coréenne. Cette opinion a été exprimée au dimanche, dans une interview avec TASS directeur du Centre asiatique de la stratégie russe de l’Institut d’économie des PLAIES George Толорая.

Selon lui, les événements dramatiques autour américano-nord-coréen le sommet se déroule de la meilleure des scénarios de la haute diplomatie. « Maintenant, est intervenu, et assez réussi, le président sud-coréen. Il faut rendre hommage, c’est grâce à lui pas du tout, il est allé s’agit d’un américano-северокорейском sommet. Parce qu’il fait l’intermédiaire entre Kim Jong Ыном et Trump, et maintenant il essaie de sauver ce sommet et le processus de normalisation, mais de lier la Corée du Sud le siège du conducteur », – a dit l’expert.

« La Corée du sud est fortement renforcé sa position, et le président de la république a établi la conversation sur le sommet trilatéral », a déclaré Толорая. Selon lui, c’est une tentative de résoudre la crise sans la participation de la Russie, de la Chine et du Japon, de repousser au second plan.

Le Marchandage Trump

Rendez-vous de donald Trump et Kim Jong-un, initialement prévu de passer le 12 juin à Singapour, mais le 24 mai, le président des états-UNIS a envoyé un dirigeant de la RPDC message, qui l’a informé que la réunion ne peut avoir lieu à cause d’hostilité déclarations de Pyongyang. Trump n’a pas exclu que le sommet peut passer plus tard, le 25 mai a commis, même s’entretiendra avec le chef de la RPDC à Singapour le 12 juin. Le samedi la maison Blanche a précisé que la délégation gouvernementale se rendra déjà approuvé l’utilisation de graphiques à Singapour pour préparer le sommet, au cas où il se tiendra.

L’expert estime que l’annulation par le président des états-UNIS la rencontre avec le leader de la RPDC est saisie de l’entreprise, qu’il appliquait avec succès dans sa carrière avant de rejoindre le bureau Ovale. « Assez inesthétique de l’acte de donald Trump, qui a annulé la réunion, à mon avis, n’est plus que de chantage, à la réception pour déjà prêt à accepter opposant de dire: « vous savez, le prix sera plus élevé, et si non, alors je pars et que je trouve un autre acheteur ». Un peu comme il avait l’habitude de travailler dans риелторском l’entreprise », a assuré Толорая.

Selon lui, le chef de la maison Blanche cherche à forcer Kim Jong-un, aller sur le maximum des concessions, telles que la totale et irreversible денуклеаризация pays, n’offrant rien en échange. Mais le leader de la RPDC à la rencontre avec Moon Jae Autre à la veille de la a su habilement contourner cela, настояв à pleine dénucléarisation de la péninsule Coréenne entière. « J’attire votre attention sur le fait que c’est de la péninsule Coréenne, c’est le parapluie nucléaire américain devrait être supprimée de la Corée du Sud », a souligné le Толорая.