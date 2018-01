Le chef du Centre de la conjoncture politique Alexeï Чеснаков

MOSCOU, le 29 janvier. /TASS/. L’analyse des déclarations d’un assistant du président de la fédération de RUSSIE Vladislav Sourkov thématique et envoyé spécial du département d’etat de l’Ukraine Kurt Volcker montre que les états-UNIS ont refusé de dur exigences de la mise immédiate du Donbass sous le contrôle de la mission des NATIONS unies. Ce sujet TASS a déclaré lundi le directeur du Centre de la conjoncture politique Alexeï Чеснаков, commentant ce qu’après Сурковым son évaluation des résultats de négociations à Dubaï a donné et Volker.

« Analyse des déclarations des représentants des deux pays montre l’essentiel – les etats-UNIS ont reculé à partir de son origine attitude intransigeante. La position de cette était de mise immédiate du Donbass, sous le contrôle de la mission des NATIONS unies, doté de tous les privilèges, y compris le droit de recourir à la force, de désarmer les milices et d’exercer le pouvoir politique, a déclaré Чеснаков. – Mais face à la position de principe de la Russie, les etats Unis sont allés sur le principe de la cession ».

L’expert a souligné que « maintenant, les américains ne nécessitent pas d’abord de fermer la frontière de l’Ukraine avec la Russie les forces du contingent, ils sont maintenant prêts « à partir de la ligne de contact », comme le propose la Russie dans son projet de résolution de l’ONU ». « L’extension de la zone de présence de l’ONU, les américains voient déjà comme un processus qui se réalise par étapes au fur et à mesure que l’Ukraine va effectuer la politique paquet accords de minsk », a ajouté Чеснаков.

Adopté le concept de la Russie

« En fait, l’Amérique a adopté le concept de la Russie, qui représente la synchronisation progressive de l’exécution des tâches de sécurité et de la politique Добассе, – a dit l’expert. – Volker juste dit que sur le contrôle de l’госграницей l’Ukraine peut penser qu’après la mise en œuvre du statut spécial du Donbass et l’amnistie pour les membres de la milice. Il est, bien sûr, devrait atténuer ces moments, afin de ne pas offenser l’Ukraine, mais le sens reste le même ».

Selon Чеснакова, « il s’avère que les propositions formulées Unis à Dubaï, qui Marmottes appelé « dubaï pack » vont à l’encontre des têtue rhétorique de Kiev, avec la même approche, les mêmes américains ».

« C’est un signal positif, parlant de la flexibilité et de la volonté de Washington de résoudre le problème », estime – t-il.

Rigide rhétorique – n’est pas un obstacle

L’expert a souligné que « sur les commentaires de Sourkov on voit qu’il apprécie les efforts collègue américain, et qui s’efforcera de répondre que lui aussi constructive ». « Ce que Volker donne encore publiquement durs évaluation de la politique russe compréhensible, estime Чеснаков. – Cela nécessite внуриполитическая la situation à la fois dans les états-UNIS et dans le sous tutelle de l’Ukraine. Pour les négociations avec la Russie n’est pas un obstacle ».

La question de la présence russe dans la СЦКК

Comme l’a souligné l’expert, « Walker, a également déclaré que mis à Dubaï, la question du retour des russes officiers СЦКК (le centre de contrôle et de coordination du cessez-le-feu).

L’histoire de la loi sur la réinsertion dans le Donbass. Dossier



« Autant que je sache, les Marmottes en réponse a demandé Volcker trouve chez les ukrainiens, comme ils imaginer ce que cela représente sur le fond de l’adoption de la verkhovna Rada de la loi sur la réinsertion dans le Donbass », a déclaré Чеснаков. – Dans cette course folle de la loi de l’armée russe a déclaré « l’agresseur » et « occupants ».

« Comment « agresseur » et « l’envahisseur » sera légalement à franchir la frontière de l’Ukraine sur l’invitation officielle de la part de ses autorités? Comme « agresseur » sera de travailler sur le territoire d’un pays prétendument agressé? Comme « l’envahisseur » sera de travailler dans СЦКК avec les officiers ukrainiens?, a Чеснаков. – Comme je l’ai compris, Volker n’a pas pu répondre à ces questions et a pris le temps de comprendre ».

Rencontre à Dubaï

À Dubaï, le 26 janvier a eu lieu la prochaine réunion de Vladislav Sourkov avec Kurt Walker. Avant cela, ils se sont rencontrés à trois reprises: le 21 août 2017 – à Minsk, le 7 octobre et le 13 novembre à Belgrade.

Comme l’a déclaré samedi TASS lui-même des Marmottes, à Dubaï Volcker a présenté le plan de déploiement de la mission des NATIONS unies dans la région de relier ce processus avec l’exécution de la politique de minsk, des accords, demandé à Moscou. Selon lui, « les américains cette fois apporté beaucoup plus de suggestions constructives » et « de Dubaï paquet » américains d’évolutions, à la différence de « belgrade », dans l’ensemble, il semble tout à fait réalisable, au moins à première vue ».