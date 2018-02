Expert: pause humanitaire dans l’est, permettra de réduire la lueur de информнаступления de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Humanitaire pause dans le quartier de l’est Huta, qui a débuté le mardi, est la réponse à une autre антироссийскую d’information de la vague et peut diminuer son intensité. Un tel point de vue exprimé mardi TASS chercheur du Centre d’études arabes et islamiques de l’Institut d’orientalisme (YVES) BLESSURES de Boris de la Dette.

« La décision sur l’introduction de l’humanitaire pause est une réponse à la campagne de plaidoyer vague, qui est passé en marge de l’armée syrienne, avec le soutien d’un spécialiste hautement qualifié la Russie d’une opération dans le quartier de la banlieue de Damas, l’europe de la Gouta, dit – il. – Pause humanitaire, de l’avis de la part de la russie, doit réduire l’intensité de l’information de la hype et de l’information contre la Russie. Dans une certaine mesure, la pause sera utilisé et civils, d’un accès des civils à travers les couloirs humanitaires ».

L’expert estime que l’est Ghouta est essentielle pour améliorer la situation en Syrie en général. « Ce secteur est aujourd’hui le plus important de la région dans le sens du changement de la situation en Syrie, dit – il. – Dans le cas de la répression de tous les terroristes de groupes islamistes dans la région de l’est Huta, la capitale de la république sera à l’abri de qui ont duré près de trois ans les attaques terroristes de la part de засевших dans l’est, les combattants. En termes d’amélioration de la situation dans l’est, dès que possible pour terminer l’opération de l’armée syrienne sur la réduction de tous les groupes islamistes, ou d’éliminer ceux qui ne sont pas les armes de la rébellion ».

La dette a expliqué que, malgré artificiellement créé par le battage médiatique autour de l’action de l’armée syrienne sur la réduction des combattants dans l’est de la Se, les mesures visant à éliminer le foyer du terrorisme dans ce pays, tout à fait justifiée du point de vue du droit international.

« La principale de groupement, située dans l’est, est « Джебхат en-Нусра » (interdit en RUSSIE), ou « Hayat tahrir al-Sham », comme elle s’appelle maintenant, et affiliés à elle de groupement, – dit-il. – « Джебхат en-Нусра » reconnu par l’ONU groupe terroriste et se trouve dans la liste des organisations terroristes reconnues par tous, y compris les états-UNIS. De sorte que sa suppression est dans le cadre de la législation internationale. À cet égard, les russes VKS et les troupes syriennes peuvent tranquillement à réprimer ces groupes, sans égard à l’évolution contre la réalisation de cette opération de sensibilisation de l’action ».

De nouvelles provocations possibles

Selon l’expert, dans le cadre développée à l’Ouest de l’information de l’attaque contre la guerre, on ne peut pas exclure de nouvelles provocations dans le quartier de Huta. « Une nouvelle provocation peut être lié à un aurait l’emploi d’armes chimiques, et cela peut être une exacerbation de la situation », a déclaré la Dette et a rappelé que, le 7 avril 2017, les américains ont porté un coup sur l’aérodrome militaire d’Al-Шайрат dans la province de Homs, prétendument en réponse à l’utilisation d’armes chimiques, et ensuite, les états-UNIS n’a même pas essayé d’obtenir des preuves objectives d’une application armes chimiques les plus dangereuses. – Le développement d’un tel scénario est possible, à mon avis, et pour cela il faut être prêt à affronter cela. »

Encore une provocation étape, estime russe orientaliste, peut devenir d’acheminer dans la banlieue de Damas formés par les américains combattants. « Il y a d’autres actions provocatrices, a déclaré la Dette. – Il ya des informations sur l’éventuelle apparition de nouvelles milices d’autres régions du pays, les combattants formés par les américains sur leurs points de reference en Syrie, en particulier à al-Танфе (base militaire des états-UNIS illégalement situé au sud-ouest de la ville du même nom au sud de la Syrie, env. TASS). Il ne faut pas nourrir d’illusions, que l’Occident et les etats-UNIS seront d’accord avec votre véritable défaite en Syrie, ce ne sera pas, une action de leur part vont se poursuivre ».

La nouvelle résolution de l’ONU et de l’humanitaire pause

Le conseil de Sécurité des NATIONS unies le samedi a adopté la résolution n ° 2401, exige que les parties en conflit en Syrie à cesser les combats d’au moins 30 jours pour fournir une aide humanitaire à la population. Document pris en charge tous les 15 états membres de l’Совбеза, y compris la Russie. Conformément à la résolution de cessez-le-feu ne se propage pas sur les opérations militaires contre le groupe « etat Islamique » (interdit dans la fédération de RUSSIE) et d’autres organisations terroristes.

Le chef de ministère de la défense, Sergueï Choïgou, le lundi, parlant au collège de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que, à la demande du président, en vue d’éviter les victimes parmi les civils Orientale Huta depuis le 27 février à partir de 9:00 à 14:00 tous les jours est introduit humanitaire pause, et pour la sortie de civils ouvert un corridor humanitaire.