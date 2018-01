MOSCOU, le 17 janvier. /TASS/. La paroisse de Donald Trump au pouvoir aux états-UNIS ont apporté à la politique américaine antirusse attitude, qui a eu une influence négative sur le dialogue avec Moscou. Cette opinion a exprimé le directeur de l’Institut des états-UNIS et du Canada, et des PLAIES Valery Garbuzov, en réponse à la question TASS sur la façon influencée par la première année de sa présidence sur les relations de deux pays.

« Plus tôt, en dépit de certaines différences, maintenu le dialogue, au moins dans le domaine du contrôle des armements, dit – il. – Il [le dialogue] a toujours été et sur une base continue, la discussion ne parte. Et maintenant disparu, parce que Trump a apporté tout ce antirusse attitude. Le personnage lui-même Trump considérablement bouleversée par la nature des relations russo-américaines de la relation ».

À son avis, si on a gagné Clinton, « ne serait-ce malheureux russe facteurs et de tous les антироссийских enquêtes. » « De son administration aurait été plus professionnel, que l’administration de la Trump, et il serait possible d’enregistrer les contacts et le dialogue, au moins dans le domaine du contrôle des armements », a ajouté américaniste.

L’expert a également noté que la ligne de total dans les relations de la fédération de RUSSIE et les états-UNIS ne peut changer dans le cas de changements américaine dans un cadre législatif, que bientôt il est peu probable. « Après Trump sera un autre président – ce qui va changer, mais pas énormément. Parce que quelque chose a changé, vous devez porter un coup à la réglementation, ce qui méthodiquement et de manière ciblée a été créé aux états-UNIS, et cela a besoin de temps », a expliqué Garbuzov.

Selon lui, les relations de la Russie et des etats-UNIS tournent autour de deux spirales: confrontation et санкционной », et dans les prochaines années, cela ne changera pas.

L’inauguration du président AMÉRICAIN Donald Trump a eu lieu le 20 janvier 2017.