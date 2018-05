Exposition d’œuvres de trois artistes de la Kabardino-Balkarie a ouvert à Soukhoum

© Angela Кучуберия/TASS

SOUKHOUM, le 15 mai. /TASS/. L’exposition de graphiques et de peintures d’artistes de la République de Kabardino-Balkarie (CDB) Jacques et Сияры Аккизовых, ainsi que de leur fille Имары s’est ouvert mardi dans la salle Centrale d’exposition de l’Union des artistes de l’Abkhazie à Soukhoum.

« L’exposition des œuvres d’artistes de la Kabardino-Balkarie présentés peinture et dessin. Malheureusement, artiste du peuple de la CDB Jakub Аккизов est décédé en 1994, mais les œuvres qu’il a créées, ainsi que son épouse Сиярой, ont représenté une partie importante de l’héritage culturel de la république de Kabardino-Balkarie. L’affaire des parents au cours des dernières années, continue dignement de leur fille Имара », a déclaré à des journalistes le ministre de la culture et de la protection du patrimoine historique et culturel de l’Abkhazie Elvira Арсалия.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition Арсалия a noté que « avec les artistes de la CDB développé en particulier des relations cordiales », dans la galerie de peinture de l’Abkhazie sont stockés travail de plusieurs d’entre eux, y compris Rouslan Цримова et Arsène Гучапшева. « Je suis contente qu’aujourd’hui, à Soukhoum accueille une exposition d’œuvres de la famille Аккизовых – trois artistes différents, et il serait bien si Сияра et Имара trouvé le temps afin de donner une classe de maître pour les étudiants en Сухумском l’école d’art », a déclaré la ministre.

Le président de l’Union des artistes de la CDB Gennady Темирканов a souligné, lors de l’inauguration de l’exposition que Аккизовы – magnifique pléiade d’artistes, d’artisans, qui représentent le visage et l’âme de la CDB à travers ses œuvres. « J’espère que l’exposition de nos maîtres arts appliqués, qui suit cette exposition, trop heureux d’abkhazie spectateur », a – t-il offert à la galerie trois graphiques Аккизовых.

Artiste elle-même Сияра a exprimé sa gratitude pour l’organisation de l’exposition de sa famille à Soukhoum et a renvoyé le salut de sa fille, qui ne pouvait pas venir à l’Abkhazie.