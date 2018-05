Exposition du photographe italien Mimmo Йодиче se tiendra à Moscou

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. L’Exposition « Mimmo Йодиче. La transformation de la vue », où le spectacle du travail vivant classique italienne de la photographie de paysage, s’ouvre au Multimédia Art museum (МАММ) dans la capitale le 18 mai. Cela a été rapporté par l’institut Italien de la culture à Moscou, avec la participation de laquelle est organisé l’exposition.

« Exposition de photos Mimmo Йодиче se tiendra dans le cadre XII du mois de la photographie à Moscou « Фотобиеннале 2018 », – dit dans le message. Le curateur de l’exposition agit directeur МАММ Olga Sviblova:. L’exposition se compose de trois séries de la photographe: « Attesa » (« en Attente »), « Transiti » (« Passage ») et « Eden ».

Le premier d’entre eux à l’aide de photographies révèle le thème de la relativité des catégories du temps et de l’espace. Une série de « Transition » est une sorte de dialogue, dans lequel entrent les personnages des tableaux de grands maîtres du musée de Capodimonte (Naples) et modernes, des napolitains, qui Йодиче photographié dans les rues de la ville. « La série « Eden » est le récit de la tentation, le désir, la violence, la passion effrénée, sombres et secrètes côtés de la conscience humaine », ajoutent dans le service de presse. L’exposition durera jusqu’au 1er juillet.

Mimmo Йодиче est né à Naples en 1934, Dans les années 1960, il a, comme beaucoup de jeunes intellectuels de l’époque, s’est passionné pour l’art contemporain. Les héros de ses photos ont été des idoles pop art, Andy Warhol, Robert Rauschenberg et les autres À la fin des années 1970, Йодиче a trouvé sa voie dans l’art de la photographie. Aujourd’hui, il est reconnu comme un classique, un des plus grands photographes italiens de l’ancienne génération, ses expositions se déroulent dans les meilleurs musées du monde. En 2003, l’académie Nationale dei Lincei décerné Mimmo Йодиче le prestigieux prix Feltrinelli. Il est devenu le premier photographe, le possesseur de cette prime.

En 2006, l’université de Naples le nom de Frédéric II lui a attribué le degré de docteur Honoris causa de l’architecture, et en 2011, le ministre de la culture de la France a été attribué Mimmo Йодиче de l’Ordre des Arts et des lettres.