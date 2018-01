Directeur associé de la société d’audit EY en Russie Alexandre Ивлев

MOSCOU, le 17 janvier. /TASS/. La russie doit dans les limites de l’utilisation de l’effet de procéder dans le pays de la coupe du monde. Une telle opinion tait exprime directeur associé de la société d’audit Ernst & Young (EY) en Russie Alexandre Ивлев, s’exprimant sur Гайдаровском le forum.

« Après la coupe du monde de vivre nous va bien, j’en suis sûr. Si parler de l’héritage, c’est en regardant les autres pays, il y a un effet, mais les situations sont différentes, dit – Ивлев. – Nous voyons qu’il y a un effet à court terme après la coupe du monde et les jeux Olympiques, qui devrait être possible d’utiliser le pays. L’effet de la coupe du monde est plus forte, car il se déroule dans plusieurs villes. »

De l’avis de Ивлева, la tenue du tournoi aura une incidence sur l’augmentation de l’intérêt des touristes à la Russie. « En 2006, les trois quarts des supporters venez pour la première fois au championnat du monde en Allemagne et puis il dit que le revenir dans un pays nouveau et de recommander un voyage là-bas des amis. Au deuxième trimestre, le PIB du pays a augmenté de 2,4% par rapport à d’autres périodes », dit – il.

Les ressources provenant de la tenue du tournoi, ont un impact positif sur l’économie du pays, a souligné Ивлев. « Nous parlons du digital et des technologies numériques, nous les recevrons et après la coupe du monde serons en mesure de les utiliser sur d’autres activités dans le même secteur financier. Si parler d’attirer les investissements étrangers, beaucoup d’étrangers découvriront la Russie de l’autre côté », dit – il.

« Les grands hommes d’affaires seront à venir sur le programme хоспитэлити. Nous avons récupéré d’un choc de l’année 2014 (à la hausse du dollar et de l’euro par rapport au rouble – env. TASS), et chez nous on peut faire des affaires », a – t-il ajouté. Le championnat du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie.

Гайдаровский forum – annuelle de la conférence internationale dans le domaine de l’économie. Le forum est organisé à partir de 2010. Les organisateurs: l’académie Russe de l’économie nationale et de la fonction publique auprès du président de la fédération de RUSSIE (РАНХиГС), Institut de politique économique. C’est-à-dire Gaïdar et l’Association des régions innovantes de Russie (АИРР). TASS – directeur général d’information des partenaires Гайдаровского du forum.