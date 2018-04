Facebook n’a observé des tentatives de collecte de données de la part de la RUSSIE ou de la république populaire de CHINE

TASS, le 11 avril. Le chef de la société de Facebook, Mark Zuckerberg a déclaré que les employés du réseau social n’ont pas observé de la part de la Russie ou de la Chine, de tentatives de collecte de données personnelles de ses utilisateurs. Sur ce, il a déclaré, s’exprimant mercredi lors d’une audience du comité de la Chambre des représentants sur l’énergie et le commerce, transmet l’agence Reuters.

« Les congressistes, nous n’avons pas observé une telle activité », a déclaré Zuckerberg, répondant à une question des membres du comité sur d’éventuelles tentatives de la Russie ou de la Chine, de recueillir les données des utilisateurs dans le réseau Facebook.

En février de cette année, les autorités des états-UNIS ont présenté des accusations formelles contre 13, les citoyens de la fédération de RUSSIE et de trois organisations russes dans les tentatives d’intervenir dans les politiques américains processus et déroulement de la campagne électorale de 2016. La semaine dernière, Mark Zuckerberg a déclaré que le réseau Facebook a supprimé plus de 270 comptes et pages, aurait contrôlées par l’organisation de l’Agence de recherche sur internet ».