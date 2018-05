Facebook va continuer à recueillir des données sur ses utilisateurs

© AP Photo/Thibault Camus

BRUXELLES, le 24 mai. /TASS/. Facebook continuera à collecter des informations non seulement sur ses utilisateurs, mais également sur les personnes qui ne sont pas des utilisateurs du réseau social, mais au moins une fois appliqué liés à Facebook services et applications, y compris WhatsApp. Sur cela dit dans le publiés mercredi soir par le service de presse du Parlement européen (PE) de l’écrit de la réponse de la direction de la société de Facebook sur 18 questions des députés européens.

Cette déclaration a été envoyée par une société américaine dans le secrétariat du Parlement européen après la réunion, le 22 mai dirigeant de Facebook mark Zuckerberg avec les chefs de fractions du parlement européen pour discuter des problèmes de protection des données personnelles des utilisateurs de réseaux sociaux, après le scandale avec leur vente de la société de marketing de Cambridge Analytica. Pendant une heure et demie de rencontre Zuckerberg n’est pas eu le temps de répondre à la moitié des questions de députés européens, en promettant de fournir des réponses par écrit.

Le guide de Facebook a répondu « non » à l’appel des députés pour séparer physiquement la base de données des utilisateurs de Facebook et WhatsApp. « Cela n’arrivera pas, parce que nous partageons les données entre Facebook et WhatsApp, par exemple, pour fournir une variété d’outils et d’analyses pour les utilisateurs de WhatsApp. Et pour mieux lutter contre les abus, par exemple, lorsque nous recevons la notification de spam », – dit dans le document.

« N’importe quel site ou l’application que vous utilisez, doit obtenir des informations sur vous pour simplement travaillé tous ses composants. Les sites et les applications qui utilisent l’un des services de Facebook, par exemple, un bouton Like, notre analyse ou de produits promotionnels, lors de chaque utilisation d’envoyer de l’information à la société Facebook. Cette information est utilisée pour créer des rapports sur la façon dont les gens utilisent ces services pour des raisons de sécurité ou pour améliorer les produits », – dit dans le document. Facebook a assuré que cette information n’est pas utilisée pour créer des clichés de profil » (ğdossier de formation, accessibles uniquement au personnel de l’entreprise) sur chaque utilisateur, qui n’a jamais utilisé les services Facebook.

Facebook a rappelé européenne des législateurs, que la société ouvertement signale à tous sur la collecte d’informations. Pour ce faire, il suffit de lire attentivement les politiques en matière de collecte d’informations Facebook et connexes, les services de l’internet, la stratégie d’application des cookies ou moins brève pop-up d’alerte sur l’utilisation des sites web et des applications des cookies.

D’ailleurs, Facebook a promis европарламентариям fournir le contrôle le plus efficace pour les informations personnelles de ses utilisateurs, ainsi que de fournir à chaque personne la possibilité d’ajuster la collecte des données sur eux-mêmes. Ainsi, n’importe quel utilisateur du réseau social sera en mesure de reconnaître et de régler les paramètres recueillies sur les informations dans les paramètres de votre profil, et le reste, à cet effet proposé de « s’adresser au service de support de Facebook ».