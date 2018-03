Feluy : la nouvelle station d’épuration traite les eaux usées de 5.000 personnes

Une nouvelle station d’épuration a été inaugurée à Feluy. Il s’agit d’un investissement de neuf millions d’euros qui concerne environ 5.000 habitants. Car c’est près de la moitié de l’entité de Seneffe qui pourra désormais se relier à ce collecteur d’eaux usées. De quoi améliorer la qualité des eaux des ruisseaux et des rivières notamment.

Carlo Di Antonio (cdH), le ministre wallon de l’environnement, avait fait le déplacement et expliquait : « L’eau qui ressort est assainie et peut retourner dans le cours d’eau. Et on voit clairement la différence dans nos cours d’eau progressivement ces dernières années où on a un retour de certaines espèces qui avaient disparu depuis longtemps. C’est clair qu’on a de belles réserves d’eau que l’on doit préserver. Et lorsque l’on utilise l’eau, on doit la rendre au cours d’eau dans un état qui soit le meilleur possible. Et donc tous ces efforts depuis maintenant près de 20 ans nous amènent proches d’une bonne qualité des eaux de surface. Encore quelques petites années et je pense qu’on pourra être fier de la qualité globale de l’eau en Wallonie. »

Quant à Bénédicte Pol (MR), la bourgmestre de Seneffe, elle est satisfaite de cette station d’épuration mais elle estime qu’il faut encore conscientiser certaines personnes de son utilité : « Cela a été long pour les riverains parce que c’est une terre connue pour sa pierre bleue et donc poser des collecteurs dans ce type de sol, c’est évidemment compliqué. Donc les riverains ont subi le bruit, les vibrations pour casser la pierre, et la boue. Cette station est maintenant opérationnelle pour 5.000 habitants, ce qui est donc conséquent pour une commune de 11.000 habitants. La qualité de l’eau est meilleure et on le remarque déjà dans la Samme et ce sera le cas aussi de manière positive dans l’ancien canal de Bruxelles à Charleroi qui est vraiment une zone où la faune et la flore prolifèrent de manière importante. Ce qu’on voudrait c’est sensibiliser un maximum de personnes à se raccorder maintenant à ce collecteur pour épurer leurs eaux. Car, au-delà de la démarche de poser un collecteur public, il faut que chacun fasse la démarche individuellement de s’y connecter et c’est tous ensemble que l’on pourra voir l’impact sur notre environnement. »

Et puis sachez qu’une journée portes ouvertes sera organisée le 25 mars prochain avec une visite des nouvelles installations.