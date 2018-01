Festival de BD d’Angoulême: le Fauve d’or remis à Jérémie Moreau pour La saga de Grimr

Jérémie Moreau remportant le Fauve d’or du 45e Festival d’Angoulême, samedi 27 janvier –

Le jeune auteur de bande-dessinée a vu son quatrième ouvrage sacré meilleur album lors de cette 45e édition du festival.

Le Festival de BD d’Angoulême, le plus grand rendez-vous consacré au 9e art en Europe, a fait le pari de la jeunesse en attribuant ce samedi le Fauve d’or du meilleur album au jeune auteur Jérémie Moreau. Âgé de 30 ans, Jérémie Moreau a été récompensé pour La saga de Grimr (Delcourt) qui nous emmène dans l’Islande sauvage du XVIIIe siècle.

Sacré meilleur album de langue française de l’année, son livre raconte l’histoire d’un jeune homme rebelle, Grimr, colosse à la tignasse rouge dans une terre d’Islande hostile à la recherche de son identité.

Pour conter cette épopée sauvage, Jérémie Moreau a travaillé à l’aquarelle sur des tons allant du bleu acier au vert et au brun. Peu de paroles, mais un récit puissant grâce à la seule force des images.

Bravo à Jérémie Moreau, lauréat du concours Jeunes Talents et lauréat du concours de la BD scolaire pour ce Fauve d’Or 2018

Il s’agit du quatrième album de Jérémie Moreau, jeune surdoué qui dans sa courte carrière a déjà reçu le prix de la BD scolaire en 2005, le prix Jeune talent au festival d’Angoulême et celui de la meilleure BD francophone en 2012 et le prix des libraires de BD en 2013. Il est le plus jeune lauréat du Fauve d’or depuis 1997.

Thomas Pesquet, autre star du festival

Jérémie Moreau avait face à lui neuf autres auteurs, dont quatre femmes. Parmi elles, la Française Marion Montaigne a reçu le prix du public/Cultura pour son album Dans la combi de Thomas Pesquet (Dargaud), qui retrace le parcours du l’astronaute qui a passé près de 200 jours dans la Station spatiale internationale (ISS).

Marion Montaigne, 37 ans, avait déjà reçu ce prix en 2013 pour Tu mourras moins bête, tome2. Le choix du public est logique au vu du succès phénoménal que rencontre cet album en librairie depuis sa sortie en novembre.

Le jury du festival a attribué son prix spécial à une autre femme, Marion Fayolle, récompensée pour Les amours suspendues (Magnani). L’Australien Simon Hanselmann a reçu le prix de la série pour le déjanté Megg, Mogg & Owl Happy Fucking Birthday (Misma). Le prix polar/SNCF a récompensé Philippe Valette, déjà récompensé par le prix Landerneau de la BD pour Jean Doux et le mystère de la disquette molle (Delcourt), récit hilarant et caustique sur le monde de l’entreprise.