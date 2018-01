Dans cette édition spéciale « bulles » de « À l’affiche », Sonia Patricelli et Aurore Dupuis reviennent sur les temps forts de la 45e édition du Festival international de la bande dessinée, qui se déroule actuellement à Angoulême. Cette année, l’événement fait la part belle au manga avec les maîtres du genre. Nous y rencontrerons également Jul, le normalien devenu dessinateur. Auteur de la série « Silex and the City », il a également signé le scénario du dernier Lucky Luke.

Par Aurore DUPUIS

, Sonia PATRICELLI

