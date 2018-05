Fête de l’Iris: comment les Bruxellois voient leur ville? (vidéos)

Ces 5 et 6 mai, Bruxelles est à l’honneur. La Fête de l’Iris célèbre le 29ème anniversaire de la Région bruxelloise. L’occasion de demander aux habitants comment ils perçoivent leur ville. Qu’est-ce qui fait la particularité de Bruxelles? Existe-t-il un véritable sentiment d’appartenance bruxellois?

Nous avons posé ces questions à quatre habitants de Bruxelles.

« La particularité des Bruxellois? Leur accent! »

Pour cet habitant de longue date, Bruxelles, c’est la Grand Place, l’Atomium mais aussi… l’accent bruxellois ! « Quand je vais en Wallonie, je ne sais pas nier d’où je viens! (…) J’aime mon accent, un peu comme les Marseillais aiment leur accent! »

« Ce qui m’attire, c’est le mélange de cultures »

Bruxelles rime souvent avec multiculturalité. Cet habitant se sent plus Belge que Bruxellois, mais il apprécie le mélange de communautés typique de la capitale.

« Une petite ville dont on fait le tour en un tour de main »

Avantage de Bruxelles: sa taille modeste, par rapport à d’autres capitales. Une petite taille qui favorise les contacts humains. « C’est une ville qu’on parcourt facilement. Les gens sont sympa, et cette diversité me plait » sourit ce résident arrivé ici dans les années 1980.

« Au début, on est un peu perdu »

Cette Flamande d’origine a vécu longtemps en Wallonie, avant de s’installer à Bruxelles il y a trois ans. Pour elle, il a fallu un temps d’adaptation. En comparaison avec les villes wallonnes, « Bruxelles est une grande ville » ! « Au début, on est un peu perdu. Mais si on prend des renseignements et qu’on bouge, c’est une ville très intéressante ».