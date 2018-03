Fête des lanternes: la Wallonie fait de l’œil aux touristes chinois

Dinant, Durbuy et les Grottes de Han-sur-Lesse célèbrent ce weekend la fête des lanternes, la cérémonie qui met fin au nouvel an chinois. Dans le cadre de l’année du tourisme Europe-Chine, ils ont joint leurs efforts pour attirer les touristes chinois dans l’Ardenne belge. Brigitte Malou, administratrice déléguée des Grottes de Han, explique que pour cette fête des lanternes « 25 sites touristiques majeurs européens s’éclairent ce jour aux couleurs de la Chine, le rouge. Et en Chine il y a donc des sites touristiques majeurs qui s’éclairent aux lumières de l’Europe, le bleu. »

Lâcher de lanternes, musique de pippa et danses traditionnelles chinoises

Pour se faire connaître, les Grottes de Han ont invité des journalistes, agences de voyages et tours opérateurs belges et chinois. Brigitte Malou veut qu’on sache en Chine que « nous sommes à une heure de Bruxelles, et que nous sommes un site naturel tout à fait exceptionnel pour qu’ils descendent de Bruxelles jusqu’à Han-sur-Lesse. »

Han – le nom d’une dynastie chinoise

Les Grottes de Han ont un atout majeur. Elle porte le nom de « Han », le même qu’une célèbre dynastie chinoise. « Selon la légende, cette grotte a un lien avec la Chine. Donc, son nom doit venir de quelqu’un qui est originaire de Chine et qui s’appelait Han. Je crois que cela va susciter l’intérêt des touristes chinois » explique Ren Yan, journaliste chinois basé à Bruxelles. « C’est un endroit exceptionnel » écrira-t-il dans son article qu’il publiera dans « Le Quotidien du peuple », le plus grand journal de Chine.

Un audioguide en chinois

C’est bien de vouloir attirer les touristes chinois. Encore faut-il pouvoir les accueillir dans leur langue. Il n’est pas encore question d’engager un guide. Mais les Grottes de Han commenceront par publier un dépliant en chinois. Un audioguide est également prévu.