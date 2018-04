Feu béni transporté de Jérusalem à Moscou

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, le 7 avril. /TASS/. Спецборт, sur lequel se trouve la particule de la Bienheureuse-le-feu, les entrailles de samedi saint dans le temple du saint-Sépulcre, a atterri dans la capitale de l’aéroport de Vnoukovo, le correspondant transmet TASS.

Voir aussi







Comme les chrétiens du monde entier attendaient de convergence de la Bienheureuse feu



Sur la piste de l’avion attendait spécial tuple, qui l’amènera à une capsule spéciale avec le feu dans le temple du Christ Sauveur, où pâques tiendra le patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill.

La particule de la Bienheureuse feu puissent obtenir tous les croyants. Des centaines de gens sont venus de moscou Vnoukovo de Moscou, à Moscou et dans d’autres domaines, afin de la livrer dans les temples et les paroisses de leurs régions.

À Saint-Pétersbourg, le feu sera livrée militaire et un avion de transport de l’Ouest de la région militaire.

« Dans la haggadah de la nuit du 7 au 8 avril, un avion de transport militaire Tu-134 de la composition de l’association de la force aérienne et de défense aérienne de l’Ouest de la région militaire fera l’avion spécial pour la livraison de la bienheureuse-le-feu. Bord d’un décollage de l’aérodrome de Кубинка et atterrira à l’aérodrome de Левашово, après quoi le feu sera livré dans les temples et monastères de la ville », a rapporté le service de presse de la région militaire.

La convergence de la Bienheureuse feu les croyants orthodoxes s’attendent à la veille de Pâques dans l’église du saint-Sépulcre à Jérusalem. Le matin, les pèlerins viennent lieu de culte, calculé sur 10 des milliers de personnes. L’attente de la convergence-le-feu est de quelques minutes à plusieurs heures.

Descend du feu Béni dans Кувуклии – la chapelle au centre du temple de la Résurrection du Christ, se cachant de la grotte du saint-Sépulcre. Ici se trouve particulièrement révéré par tous les chrétiens cuisinière, sous lequel se trouvait le lieu de sépulture de Jésus-Christ. Le feu des bougies, le patriarche de la sainte cité de Jérusalem et de toute la Palestine Théophile III croyants allumer leurs bougies. L’histoire personne n’a réussi à « exposer » le miracle de la convergence de la Bienheureuse feu, malgré de nombreuses tentatives.