Fiat Chrysler rappelle 1,8 million de pick-ups

Fiat Chrysler a rappelé près de 1,8 million de véhicules pour cause de possible défaut lié à la boîte de vitesses automatique. Les véhicules concernés sont des pick-ups Ram produits entre 2009 et 2016. Le rappel vise essentiellement le marché américain.

Le défaut pourrait amener le véhicule à se mouvoir de lui-même dans certains circonstances, par exemple en cas de températures élevées persistantes, en faisant sauter la position Parking. Si le frein à main n’est pas tiré, le véhicule garé peut alors se mettre à avancer, sans même qu’une clé ne soit enclenchée dans le contact.

Dans un communiqué, l’entreprise indique avoir été mise au courant de « sept cas de blessures potentiellement liés ».

Tous les modèles Ram ne sont pas touchés, seulement ceux sur lesquels les vitesses sont commandées par une manette au niveau du volant.