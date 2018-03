» Filles, garçons à égalité ? » C’est la question posée au travers de l’exposition de photos et de textes que propose le Centre d’Action Laïque (le Cal) à Saint servais jusqu’au 29 mars prochain.

Les photos sont du photographe namurois François Struzik et les textes, le résultat du travail de jeunes reporters en herbe qui au Bénin, au Cambodge, en Equateur et ici en Belgique, ont été à la rencontre de leurs semblables. Des jeunes reporters âgés de 16 à 18 ans partis à la rencontre de jeunes de moins de 25 ans pour les interroger sur leurs espoirs, leur manière de vivre mais aussi sur la manière dont ils pouvaient assumer leur genre. » Cela n’a pas toujours été facile pour moi , nous confie le photographe namurois, car je suis habitué à travailler en solo mais ces jeunes reporters en herbe ont fait un travail remarquable. Je les ai un peu guidés dans la manière de poser les questions mais ils ont su capter l’attention de leurs semblables qu’ils ont été chercher dans des milieux sociaux que parfois ils ne connaissaient pas beaucoup. Mais ils étaient entre eux et parfois du même âge, cela a facilité les partages de vécus et d’expériences. »

Le fruit de tout cela ? 48 superbes portraits mis en situation et illustrés de textes aux mots parfois lourds de sens. » Je me suis rendu compte en écoutant les interviews de mes jeunes collègues, combien nous étions ici aussi et encore aujourd’hui, coincés dans des clichés et des stéréotypes ; cette jeune fille belge par exemple, qui a été rejetée par sa mère car elle a osé avouer son homosexualité. C’est grâce à son père qu’elle s’en sort aujourd’hui. »

Que cela soit au Cambodge, au Bénin, en Equateur ou chez nous, le photographe et les jeunes reporters ont remarqué que malgré l’accès aux réseaux sociaux et à l’internet, beaucoup sont encore enfermés dans ces carcans que sont les religions, les stéréotypes, les traditions et les images qui collent aux femmes ou aux hommes. » Et si certains s’en sortent et osent vivre leur vie c’est souvent parce qu’ils ont un parent , un modèle qui les portent à s’affirmer. Mais ce n’est pas toujours facile, » conclut François Struzik.

Cette exposition a été réalisée à la demande de l’association Plan International Belgique comme outil de sensibilisation sur le genre.

Des ateliers seront organisés par les animateurs du Cal et l’exposition est accessible jusqu’au 29 mars prochain.

Plus dinformation 081/73 01 31