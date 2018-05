Film Cyrille Серебренникова Été montré au Festival de cannes

Kirill Serebrennikov

© Sergey Фадеичев/TASS

CANNES (France), le 9 mai. /TASS/. Un film russe réalisé par Cyrille Серебренникова « Été » a été présenté mercredi soir à la 71 de la coopération internationale au festival de Cannes. Il est fourni 20 autres film en compétition киносмотра.

Le projet spcial

Évaluation des films en compétition du jury russes critiques

Spécialement pour les TASS киноэксперты critiquent principaux du festival de la bande

Le spectacle dans la salle « Lumière » à Cannes pour 3 millions de téléspectateurs est devenu européenne la première de peintures que sicles d’argent consacré à Victor Цою et de la musique rock. L’intrigue, basée sur les faits peu connus de la biographie du musicien, se déroule au début des années 80, à Leningrad, qui est devenu l’un des centres de développement du sort russe. Dans le centre de l’image – la formation de Léningrad rock-club et de l’enregistrement du premier album du groupe « Cinéma ».

Lui-même sicles d’argent, n’a pas pu assister à la première. Il se trouve sous la maison de l’arrestation sur des accusations de détournement de fonds publics. Auparavant, la conséquence ходатайствовало sur le renouvellement de lui agissant des mesures de contrainte jusqu’au 19 juillet.

Selon les nouvelles règles du festival de Cannes, le comité d’organisation ne sont plus satisfaits des avant-premières de film presse. De nombreux journalistes, cependant, sont déjà familiers avec l’oeuvre Серебренникова, dont l’image précédente « Disciple », a mis en évidence il y a deux ans, à Cannes à un certain regard » et a reçu indépendante de la prime de François chalais.

Dans la location de russie, comme signalé précédemment TASS le producteur de l’oeuvre Ilya Stewart, « l’Été » sortira le 7 juin.