Fin du contentieux sur les visas entre Ankara et Washington

La Turquie et les États-Unis ont mis fin au contentieux qui les opposait sur la question de l’octroi de visas après l’arrestation d’employés locaux de l’ambassade américaine en Turquie dans le cadre de l’état d’urgence.

C'est officiellement la fin de la guerre des visas entre les États-Unis et la Turquie. Les missions consulaires américaines en Turquie vont reprendre en totalité la délivrance de visas, a annoncé jeudi 28 décembre l'ambassade américaine à Ankara, tandis que l'ambassade de Turquie à Washington annonçait, en réponse, une levée de toutes les restrictions sur l'octroi de visas à des ressortissants américains.

Statement from the U.S. Mission to #Turkey on the Full Resumption of #Visa Services – December 28, 2017 pic.twitter.com/vmwig9GqsT

US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 28 décembre 2017

La Turquie a "donné des assurances à haut niveau" à Washington, et en conséquence, le département d'État américain est "confiant que la situation sécuritaire s'est suffisamment améliorée pour permettre la reprise totale de la délivrance de visas en Turquie", selon l'ambassade dans un communiqué, qui ne précise pas la date de l'entrée en vigueur de cette mesure.

La délivrance de visas avait été suspendue début octobre après l'arrestation d'un employé turc à la mission américaine d'Istanbul. L'ambassade des États-Unis s'était alors déclarée "profondément préoccupée" par l'arrestation de son employé. L'homme avait été accusé de liens avec le mouvement du prêcheur Fethullah Gülen, réfugié aux États-Unis et accusé par Ankara d’avoir fomenté à distance le coup d’État avorté, le 15 juillet 2016, contre le président Recep Tayyip Erdogan.

Première publication : 28/12/2017