Fin du nucléaire: Marghem répond à Nollet, « un ancien ministre qui a raté la transition énergétique wallonne »

Invité sur La Première, Jean-Marc Nollet, chef de groupe Ecolo à La Chambre, est venu présenter sa vision du changement énergétique post-nucléaire. Il en a profité pour pointer du doigt l’actuelle ministre fédérale de l’Energie, Marie-Christine Marghem.

Au sujet du pacte énergétique [qui prévoit la fin du nucléaire et le recours à d’autres alternatives, notamment renouvelables ndlr.], il affirme: « Elle [Marie-Christine Marghem] est en train de se prendre de front les députés de sa majorité. Je pense qu’il n’y a pas encore d’intérêt à imaginer qu’elle a encore le dossier en main, alors que le Premier ministre s’en est saisi. Le choix est maintenant entre ses mains ». Concernant Marie-Christine Marghem, « je crois que c’est fini », dit-il.

Un ancien ministre qui a raté la transition énergétique wallonne

De quoi faire réagir la ministre MR, qui a directement répondu sur Twitter: « Il est étrange de recevoir des conseils, teintés de mépris, d’un ancien ministre de l’énergie Jean-Marc Nollet qui a raté la transition énergétique wallonne en plombant les finances de cette région pour de nombreuses années ». Référence à l’affaire du photovoltaïque, lorsque Jean-Marc Nollet était ministre wallon du l’énergie.

Il est étrange de recevoir des conseils, teintés de mépris, d’un ancien ministre de l’énergie @jmnollet qui a raté la transition énergétique wallonne en plombant les finances de cette région pour de nombreuses années #photovoltaïque #wallon

— MC Marghem (@McMarghem) 6 mars 2018

En décembre dernier, Jean-Marc Nollet avait déjà été attaqué à ce sujet. « M. Nollet, je vous estime beaucoup. Mais pour le photovoltaïque, on a préféré ne pas le chiffrer et ça a été facturé aux citoyens », avait alors lancé Charles Michel (MR), le Premier ministre.

« Il a raison », a réagi Jean-Marc Nollet au micro de la Première… qui rejette la faute sur André Antoine (cdH), ministre wallon de l’Energie à l’époque. « Quand André Antoine met en place le système du photovoltaïque, il ne chiffre pas. Et moi j’arrive quelques années après et je dois commencer à mettre à jour et à chiffrer ce plan-là. C’était pour partie beaucoup trop important. L’avantage de notre étude aujourd’hui, c’est qu’on se place en amont et qu’on ne fait plus l’erreur d’André Antoine. »

