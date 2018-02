La taxe voirie à Mouscron, c’est fini! Comme nous vous en parlions il y a quelques semaines, le conseil communal a avalisé la décision hier soir. Cette taxe voirie était très controversée. Et Mouscron était la seule commune du Hainaut à l’appliquer. Les propriétaires mouscronnois devaient en fait financer les travaux dans leur rue. Et la facture était souvent salée, atteignant parfois plusieurs milliers d’euros!

Pour compenser, Mouscron va augmenter le revenu cadastral: ce que chaque propriétaire paye tous les ans pour sa maison ou son appartement. Pour la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, c’était la façon la plus équitable de compenser la fin de la taxe voirie.

Une taxe qui représentait quand même 300.000 euros par ans. Les travaux seront donc désormais financés chaque année, par tous les propriétaires mouscronnois qui paieront quelques euros de plus. Et plus seulement les habitants d’une seule rue.